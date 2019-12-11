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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
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РИА Новости

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

03:23 11.12.2019 (обновлено: 07:12 11.12.2019)
64048
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% - за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде - 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.
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Как показал опрос, 97% его участников связывают основные надежды на снижение неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства, 91% считают, что этому поспособствует снижение "демонстративного потребления", 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% - за роль некоммерческих организаций и активистов.
При этом, по результатам исследования, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Не сталкивается с подобным только один процент.
Кроме того, 90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей. А вот с тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны, больше половины респондентов не согласились. Спорным оказался вопрос о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование: 26% согласились, 34% выразили сомнения, 40% выступили против.
Исследование "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления" проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Участие в нем приняли 674 посетителя сайта Общественной палаты. Среди участников равное количество мужчин и женщин.
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107459106158
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
В современной России государство это власть дикого капитала. Отсюда вывод - рост з/п ограничен интересами капиталистов. Поэтому и прогрессивный налог нам только снится и пенсов грабют.
11 декабря, 04:16
ЛКЛысый Кучерявый
11300318
А где и кто вообще проводил этот опрос??? Почему в нашей демократической стране не проводится ни одного всенародного опроса? Я уже не говорю про референдум...
11 декабря, 06:00
Джин Мираж
11450006
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