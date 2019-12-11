Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 11 дек - РИА Новости. Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии в Швеции бойкотировали в понедельник церемонию вручения Нобелевской премии из-за присуждения награды австрийскому писателю Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии в Швеции бойкотировали в понедельник церемонию вручения Нобелевской премии из-за присуждения награды австрийскому писателю Петеру Хандке , сообщает издание Dagens Nyheter

Традиционно на церемонию приглашают глав посольств всех стран, расположенных в Стокгольме. Причиной отказа послов от участия в мероприятии стало то, что Хандке открыто высказывал про-сербскую позицию во время войны на территории бывшей Югославии и выступал с поддержкой бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Писатель отрицал обвинения в том, что он якобы не признает трагедию в Сребренице.

"Политика (Милошевича - ред.) привела к войне в регионе бывшей Югославии, что стало причиной гибели тысяч людей и продолжительной нестабильности в регионе", - объяснил свою позицию посол Хорватии в Швеции журналистам.

Кроме этого, вечером вторника в центре Стокгольма прошла акция протеста против присуждения Хандке награды. В ней приняли участие около 400 человек. Председатель Нобелевского комитета по литературе заявлял, что премия находится вне политики и присуждается за достижения в области литературного искусства, вне зависимости от политических взглядов лауреата.