РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T04:39+0300
https://ria.ru/20191211/1562237873.html
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
https://cdn21.img.ria.ru/images/155962/50/1559625091_0:1086:2049:2238_1036x0_80_0_0_53513c262eb55c975dc92b4c964f121d.jpg
РИА Новости

Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме

03:15 11.12.2019 (обновлено: 04:39 11.12.2019)
5896
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль лауреата Нобелевской премии. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 11 дек - РИА Новости. Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии в Швеции бойкотировали в понедельник церемонию вручения Нобелевской премии из-за присуждения награды австрийскому писателю Петеру Хандке, сообщает издание Dagens Nyheter.
Традиционно на церемонию приглашают глав посольств всех стран, расположенных в Стокгольме. Причиной отказа послов от участия в мероприятии стало то, что Хандке открыто высказывал про-сербскую позицию во время войны на территории бывшей Югославии и выступал с поддержкой бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Писатель отрицал обвинения в том, что он якобы не признает трагедию в Сребренице.
"Политика (Милошевича - ред.) привела к войне в регионе бывшей Югославии, что стало причиной гибели тысяч людей и продолжительной нестабильности в регионе", - объяснил свою позицию посол Хорватии в Швеции журналистам.
Кроме этого, вечером вторника в центре Стокгольма прошла акция протеста против присуждения Хандке награды. В ней приняли участие около 400 человек. Председатель Нобелевского комитета по литературе заявлял, что премия находится вне политики и присуждается за достижения в области литературного искусства, вне зависимости от политических взглядов лауреата.
Австрийский драматург, писатель, поэт и эссеист Петер Хандке родился 6 декабря 1942 года в коммуне Гриффен в Австрии. В 1966 году был опубликован его первый роман "Шершни", написанный в духе неоавангардизма. Известность ему принес роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", позднее экранизированный Вимом Вендерсом. Режиссер снял по сценариям Хандке еще четыре картины, в том числе "Небо над Берлином".
102543661
Обсудить 2
Петер ХандкеНобелевская премия по литературеШвецияАлбанияТурцияХорватияКосовоВ мире
Рекомендуем
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Крым
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
Банкноты номиналом 1000 рублей
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния