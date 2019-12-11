Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии

ТОКИО, 11 дек – РИА Новости, Ксения Нака. "Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.

"Значимость этого фильма в том, что впервые российский фильм в широком прокате добился коммерческого успеха. Во всяком случае, за последние годы это первый такой успех и первый прокат в масштабе всей Японии фильма, снятого только силами России. За первый месяц проката фильм собрал 60 миллионов иен (более 555 тысяч долларов), прокат продолжается. Думаю, мы сможем выйти на 100 миллионов (около 1 миллиона долларов)", - сказал Кавата.

Японские зрители, несмотря на отсутствие рекламы, восприняли фильм очень тепло, многие приходят по второму и третьему разу, отметил Кавата.

"У зрителя фильм получил высокую оценку. Я слышал даже, что после завершения фильма зрители аплодируют. Это редкий случай для Японии. Еще одна отличительная черта – многие зрители приходят повторно и по несколько раз. С учетом этого мы выпустили в прокат две версии – немного укороченную для обычного японского зрителя и для тех, кто непременно хочет увидеть именно тот вариант, который шел в России. Для них мы организовали показы в IMAX-кинотеатрах на больших экранах", - сказал Кавата.

Сеанс, на котором побывала корреспондент РИА Новости, завершился аплодисментами зрителей – подобная реакция обычно бывает во время кинофестивалей, но никак не после рядового просмотра.

Глава кинодистрибьюторской компании пояснил, что японский кинорынок на 55% состоит из японских фильмов, остальные 45% - западные фильмы, и здесь основная доля приходится на крупные американские киностудии. На этом фоне кассовые сборы российского фильма можно считать большим успехом, тем более что прокат идет практически без рекламной кампании.

"Большие компании рекламируют фильмы по телевидению, но мы как независимый дистрибьютор не можем позволить себе такой бюджет, к тому же российский фильм – это был для нас определенный вызов. Поэтому мы выбрали стратегию распространения информации в соцсетях, из уст в уста между пользователями", - пояснил Кавата.

Глава компании TWIN пояснил, что он рассчитывает на длительный прокат фильма в Японии. "Мы ведем переговоры с кинотеатрами, просчитываем разные варианты и надеемся, что фильм может рассчитывать на длительный прокат", - сказал Кэйдзо Кавата.

Основными причинами успеха фильма он считает высокое качество фильма, компьютерной графики, "танковых экшн-сцен", а также популярность в Японии аниме "Девушки и танки". Его сюжет полностью вымышлен и не имеет никакого отношения к войне, но сложился определенный слой поклонников этого мультфильма, которые горячо восприняли и российский фильм.

"До сих пор наша компания никогда не занималась прокатом российских фильмов, и решили попробовать в этот раз. Для нас это первый опыт проката российского фильма. Но мы бы хотели и в дальнейшем продолжить прокат российских фильмов. Пока это коммерческая тайна, но у нас уже есть на примете один такой фильм. Я бы не хотел называть его, чтобы другие компании тоже им не заинтересовались", - пояснил глава компании TWIN.