РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-11T03:13+0300
https://ria.ru/20191211/1562237837.html
Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
https://cdn23.img.ria.ru/images/154854/62/1548546245_0:103:2500:1510_1036x0_80_0_0_68433e33528d157e1ad2484177b99cce.jpg
РИА Новости

Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии

03:12 11.12.2019 (обновлено: 03:13 11.12.2019)
2036
© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© Предоставлено Централ Партнершип
ТОКИО, 11 дек – РИА Новости, Ксения Нака. "Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.
"Значимость этого фильма в том, что впервые российский фильм в широком прокате добился коммерческого успеха. Во всяком случае, за последние годы это первый такой успех и первый прокат в масштабе всей Японии фильма, снятого только силами России. За первый месяц проката фильм собрал 60 миллионов иен (более 555 тысяч долларов), прокат продолжается. Думаю, мы сможем выйти на 100 миллионов (около 1 миллиона долларов)", - сказал Кавата.
Японские зрители, несмотря на отсутствие рекламы, восприняли фильм очень тепло, многие приходят по второму и третьему разу, отметил Кавата.
"У зрителя фильм получил высокую оценку. Я слышал даже, что после завершения фильма зрители аплодируют. Это редкий случай для Японии. Еще одна отличительная черта – многие зрители приходят повторно и по несколько раз. С учетом этого мы выпустили в прокат две версии – немного укороченную для обычного японского зрителя и для тех, кто непременно хочет увидеть именно тот вариант, который шел в России. Для них мы организовали показы в IMAX-кинотеатрах на больших экранах", - сказал Кавата.
Кадр из фильма Т-34
21 ноября, 15:43Культура
Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии
Сеанс, на котором побывала корреспондент РИА Новости, завершился аплодисментами зрителей – подобная реакция обычно бывает во время кинофестивалей, но никак не после рядового просмотра.
Глава кинодистрибьюторской компании пояснил, что японский кинорынок на 55% состоит из японских фильмов, остальные 45% - западные фильмы, и здесь основная доля приходится на крупные американские киностудии. На этом фоне кассовые сборы российского фильма можно считать большим успехом, тем более что прокат идет практически без рекламной кампании.
"Большие компании рекламируют фильмы по телевидению, но мы как независимый дистрибьютор не можем позволить себе такой бюджет, к тому же российский фильм – это был для нас определенный вызов. Поэтому мы выбрали стратегию распространения информации в соцсетях, из уст в уста между пользователями", - пояснил Кавата.
Глава компании TWIN пояснил, что он рассчитывает на длительный прокат фильма в Японии. "Мы ведем переговоры с кинотеатрами, просчитываем разные варианты и надеемся, что фильм может рассчитывать на длительный прокат", - сказал Кэйдзо Кавата.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на пленарном заседании парламента РФ
19 февраля, 16:43Культура
В Госдуме раскритиковали призыв Украины запретить показ фильма "Т-34" в США
Основными причинами успеха фильма он считает высокое качество фильма, компьютерной графики, "танковых экшн-сцен", а также популярность в Японии аниме "Девушки и танки". Его сюжет полностью вымышлен и не имеет никакого отношения к войне, но сложился определенный слой поклонников этого мультфильма, которые горячо восприняли и российский фильм.
"До сих пор наша компания никогда не занималась прокатом российских фильмов, и решили попробовать в этот раз. Для нас это первый опыт проката российского фильма. Но мы бы хотели и в дальнейшем продолжить прокат российских фильмов. Пока это коммерческая тайна, но у нас уже есть на примете один такой фильм. Я бы не хотел называть его, чтобы другие компании тоже им не заинтересовались", - пояснил глава компании TWIN.
Российский фильм "Т-34" (название в Японии "Т-34, легенда войны"), вышел на экраны японских кинотеатров 25 октября и до сих пор идет в прокате, что само по себе говорит об успехе ленты. За исключением хитов, в среднем картины остаются на экранах не более одного месяца.
4310103
Обсудить 3
КультураТ-34ЯпонияРоссия
Рекомендуем
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Крым
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Корона
"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Банкноты номиналом 1000 рублей
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
Города России. Краснодар
Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Экоактивистка Грета Тунберг
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния