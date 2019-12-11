В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Минтруда России поддерживают законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, нужно подсчитать, во сколько он обойдется регионам, заявил РИА Новости первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Ранее он сообщал, что министерство ознакомилось с законопроектом и направило свои рекомендации и замечания по нему.

"Конечно. Безусловно", - сказал Вовченко, отвечая на вопрос, поддерживают ли проект о профилактике семейно-бытового насилия в министерстве.

Говоря о замечаниях к проекту, замминистра отметил, что, поскольку в законе много сказано о роли системы соцобслуживания, важно привести все термины в соответствие с законом о соцобслуживании, правильно сформулировать полномочия учреждений и субъектов.

Вовченко также добавил, что нужно посчитать, во сколько создание такой системы обойдется субъектам. "Потому что это тема такая. Может, кому-то кажется, что она есть, но все равно это новое: это учреждения, это работники, психологи, которые предполагается, что... услуги (будут - ред.) оказывать людям. Это же все реальные зарплаты, это их обучение", - пояснил он.

Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.