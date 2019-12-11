РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T03:09+0300
https://ria.ru/20191211/1562237804.html
В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
https://cdn22.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c26e7054f212921df8052ed67b9828cc.jpg
РИА Новости

В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия

03:09 11.12.2019
115
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Минтруда России поддерживают законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, нужно подсчитать, во сколько он обойдется регионам, заявил РИА Новости первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Ранее он сообщал, что министерство ознакомилось с законопроектом и направило свои рекомендации и замечания по нему.
"Конечно. Безусловно", - сказал Вовченко, отвечая на вопрос, поддерживают ли проект о профилактике семейно-бытового насилия в министерстве.
Говоря о замечаниях к проекту, замминистра отметил, что, поскольку в законе много сказано о роли системы соцобслуживания, важно привести все термины в соответствие с законом о соцобслуживании, правильно сформулировать полномочия учреждений и субъектов.
Вовченко также добавил, что нужно посчитать, во сколько создание такой системы обойдется субъектам. "Потому что это тема такая. Может, кому-то кажется, что она есть, но все равно это новое: это учреждения, это работники, психологи, которые предполагается, что... услуги (будут - ред.) оказывать людям. Это же все реальные зарплаты, это их обучение", - пояснил он.
Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции РФ.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
9 декабря, 14:10
Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
100024
Обсудить 0
Алексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
Международная космическая станция
Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
Трубы
Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Полиция на месте преступления
Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны
Сергей Лавров
Лавров: боевики "ан-Нусры"* расползаются по Ближнему Востоку
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
Вид на Республику Коми
В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Карибский пляж на северном побережье Ямайки
На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
Кадр из фильма Джокер
Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом
Издатель Тинькофф-журнала Александр Рай
Умер издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай
Открытие стационарного медицинского пункта для бездомных в Иркутске
Минздрав и РПЦ открыли в Иркутске медпункт для бездомных
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
В Костромской области создадут добровольческий ресурсный центр
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
Продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния