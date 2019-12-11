В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уникальный природный национальный парк "Койгородский" площадью 56,7 тысячи гектаров создан на территории Уникальный природный национальный парк "Койгородский" площадью 56,7 тысячи гектаров создан на территории Республики Коми . Соответствующее постановление 7 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Национальный парк, расположенный на землях лесного фонда Койгородского и Прилузского районов Коми, будет находиться в ведении Минприроды России.

"Территория национального парка - это малонарушенный старовозрастный лес площадью в десятки тысяч гектаров. Это уникальная территория, обладающая высоким естественным уровнем биологического разнообразия видов, экосистем и ландшафтов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью, там произрастает около 100 охраняемых видов растений.

"В границах национального парка обитают более 20 видов животных, занесенных в Красные книги России и Республики Коми, в том числе рыб - европейского хариуса, быстрянки, обыкновенного подкаменщика; земноводных - сибирского углозуба; рыбообразных - сибирской миноги; птиц - обыкновенного осоеда, большого подорлика, филина; млекопитающих - европейской норки, колонка, дикого северного оленя", - отмечается в документе.