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Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
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РИА Новости

Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата

03:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТрубы
Трубы
© РИА Новости / Максим Блинов
Трубы. Архивное фото
МАДРИД, 11 дек - РИА Новости. Почти 180 компаний, в которых работает почти 6 миллионов человек и штаб-квартиры которых находятся в 36 странах, заявили о намерении существенно сократить выбросы, чтобы бороться с климатическими изменениями.
Такое решение было озвучено на конференции по климату COP25 в Мадриде. Аналогичное решение первая группа компаний озвучила на климатическом саммите в Нью-Йорке в сентябре. Тогда обязательства содействовать борьбе с глобальным потеплением дали 87 компаний, чья рыночная капитализация составляет 2,3 триллиона евро и где работают 4,2 миллиона человек.
В рамках кампании "Бизнес-амбиции для 1,5 градуса Цельсия - наше единственное будущее" еще 177 компаний на конференции в Мадриде обязались содействовать тому, чтобы не допустить повышения температуры более, чем на 1,5 градуса к концу века по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также достичь нулевых выбросов углекислого газа не позже 2050 года.
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В 177 компаниях из 36 секторов (среди них Chanel, Decathlon, Carlsberg, Europcar, Henkel, Iberia, Siemens Gamesa, Tesco) работают 5,8 миллиона человек, их общая рыночная капитализация составляет 2,8 триллиона долларов. На сегодняшний день их суммарные годовые выбросы CO2 эквивалентны годовым выбросам Франции.
К этим компаниям присоединилась группа инвесторов, управляющих активами на сумму около 4 триллионов долларов, которые обязались преобразовать свои инвестиционные портфели в компании с нулевыми выбросами к 2050 году. Кроме того, еще 50 компаний в индустрии моды заявили о том, что их политика будет направлена на недопущение повышения температуры к концу века на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
Среди участников встречи – главы государств и правительств, министры, бизнесмены, эксперты, представители общественных организаций, экоактивисты.
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