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Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
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РИА Новости

Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане

02:54 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Россия против внешнего вмешательства в ситуацию в Ираке и Ливане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Вашингтоне.
"Относительно ситуации в Ливане и Ираке... наша позиция заключается в том, что преодолеть нынешние кризисные явления в этих странах возможно только через национальный диалог", - сказал Лавров. "Надеюсь, что ни в Ливане, ни в Ираке не будет деструктивного вмешательства внешних сил", - добавил он.
По его словам, в Ливане необходимо разрешать конфликты, исходя из уважения принципов ливанской конституции, и не допускать ситуации, когда та или иная этническая или религиозная группа будет отстранена от власти.
В Ираке Россия солидарна с местным правительством, которое вынуждено бороться с остатками террористических группировок и одновременно добиваться консолидации общества, заключил Лавров.
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