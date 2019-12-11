Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане

"Относительно ситуации в Ливане и Ираке... наша позиция заключается в том, что преодолеть нынешние кризисные явления в этих странах возможно только через национальный диалог", - сказал Лавров. "Надеюсь, что ни в Ливане, ни в Ираке не будет деструктивного вмешательства внешних сил", - добавил он.