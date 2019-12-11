Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США

"Обсуждали договоренности, которые были достигнуты в Хельсинки в прошлом году по предложению (президента РФ) Владимира Путина. Я имею в виду создание консультативного делового совета, в который вошли бы лидеры частного бизнеса, по семь-десять человек с каждой стороны. Совета, который бы пользовался поддержкой и Москвы, и Вашингтона", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.