Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Мексики сообщила во вторник, что ведёт собственное расследование действий экс-министра безопасности Хенаро Гарсии Луны, задержанного в Техасе по обвинениям в связях с наркокартелем, и направит в США запрос об экстрадиции по окончании следственных действий.
"После того, как расследование нашего дела будет завершено, компетентному контрольному судье будет передан ордер на задержание с целью экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Мексике Гарсиа обвиняют в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, даче ложных показаний, взяточничестве, соучастии в преступлениях против здоровья граждан и организованной преступности.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, в обмен на взятки, переданные Гарсии, картель "Синалоа" мог осуществлять беспрепятственные поставки наркотиков, а также получал секретную информацию правоохранительных органов о расследованиях в отношении картеля. Кроме того преступники получали информацию о конкурентах по криминальному бизнесу.
Гарсия Луна был прототипом героя Конрадо Соля в известном сериале Chapo, посвященном жизни наркобарона Гусмана Лоэры.