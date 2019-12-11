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Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра
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РИА Новости

Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра

02:45 11.12.2019
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Мексики сообщила во вторник, что ведёт собственное расследование действий экс-министра безопасности Хенаро Гарсии Луны, задержанного в Техасе по обвинениям в связях с наркокартелем, и направит в США запрос об экстрадиции по окончании следственных действий.
"После того, как расследование нашего дела будет завершено, компетентному контрольному судье будет передан ордер на задержание с целью экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Мексике Гарсиа обвиняют в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, даче ложных показаний, взяточничестве, соучастии в преступлениях против здоровья граждан и организованной преступности.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, в обмен на взятки, переданные Гарсии, картель "Синалоа" мог осуществлять беспрепятственные поставки наркотиков, а также получал секретную информацию правоохранительных органов о расследованиях в отношении картеля. Кроме того преступники получали информацию о конкурентах по криминальному бизнесу.
Гарсия Луна был прототипом героя Конрадо Соля в известном сериале Chapo, посвященном жизни наркобарона Гусмана Лоэры.
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