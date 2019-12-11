Мексика направит запрос об экстрадиции задержанного в США экс-министра

"После того, как расследование нашего дела будет завершено, компетентному контрольному судье будет передан ордер на задержание с целью экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Мексике Гарсиа обвиняют в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, даче ложных показаний, взяточничестве, соучастии в преступлениях против здоровья граждан и организованной преступности.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, в обмен на взятки, переданные Гарсии, картель "Синалоа" мог осуществлять беспрепятственные поставки наркотиков, а также получал секретную информацию правоохранительных органов о расследованиях в отношении картеля. Кроме того преступники получали информацию о конкурентах по криминальному бизнесу.