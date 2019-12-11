Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
"Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки ... может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютно очевидна, как, убежден, и для любого здравомыслящего человека", - сказал Лавров.
Демократы, которые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в "сговоре с Россией", продолжают критиковать его за встречу с Лавровым. Конгрессмен Адам Шифф назвал это "победой российской пропаганды", а лидер демократов в сенате Чак Шумер окрестил встречу "секретной", поскольку на ней не присутствовали журналисты.