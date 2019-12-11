Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

"Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки ... может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.