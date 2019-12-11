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Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент
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РИА Новости

Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент

02:41 11.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вопросы о том, случайно или нет он приехал в Вашингтон в разгар импичмента, заявил, что в Вашингтоне все время то санкции, то импичмент.
На пресс-конференции в Вашингтоне Лаврова спросили, как вышло, что его визит состоялся в день, когда демократы предъявили обвинения Дональду Трампу для импичмента. Кроме того, на этой неделе в конгрессе рассматривается очередной закон с предложением санкций против России, напомнили журналисты.
"Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь", - сказал Лавров.
Демократы, которые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в "сговоре с Россией", продолжают критиковать его за встречу с Лавровым. Конгрессмен Адам Шифф назвал это "победой российской пропаганды", а лидер демократов в сенате Чак Шумер окрестил встречу "секретной", поскольку на ней не присутствовали журналисты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
02:13
Лавров не слышал о "вмешательстве России" в переговоры США и Британии
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Дональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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