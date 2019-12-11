Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вопросы о том, случайно или нет он приехал в Вашингтон в разгар импичмента, заявил, что в Вашингтоне все время то санкции, то импичмент.

На пресс-конференции в Вашингтоне Лаврова спросили, как вышло, что его визит состоялся в день, когда демократы предъявили обвинения Дональду Трампу для импичмента. Кроме того, на этой неделе в конгрессе рассматривается очередной закон с предложением санкций против России, напомнили журналисты.

"Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь", - сказал Лавров.