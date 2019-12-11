Путин пригласил главу Аргентины в Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Аргентины Альберто Фернандеса, вступившего в полномочия 10 декабря, посетить Россию, возможно, уже в будущем году, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который от России принимал участие в инаугурации Фернандеса.
"Что касается встречи с президентом Фернандесом, я как специальный представитель российского президента передал его личные поздравления, которые были ранее изложены и в письменном виде, и выразил надежду на то, что удастся в ближайшем будущем, возможно, уже в следующем году, организовать официальный визит президента Фернандеса в РФ", - сказал он.
Косачев подчеркнул, что все будет зависеть от планирования, от договоренность по дипломатической линии.
"Но господин Фернандес с благодарностью принял это приглашение и просил передать президенту РФ, что сделает все от него зависящее, чтобы этим приглашением воспользоваться", - сказал сенатор.
Косачев также сообщил, что аргентинская сторона уделила российской делегации подчеркнуто повышенное внимание. "Состоялась отдельная, хотя и короткая, встреча с президентом Фернандесом. Мы были приняты вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер. Она для отдельных встреч нашла время только для двух делегаций - для нашей и для китайской", - отметил сенатор.
"Я, кстати, передал Кристине Фернандес де Киршнер приглашение от Матвиенко посетить РФ с визитом", - добавил он.
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