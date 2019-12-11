Путин пригласил главу Аргентины в Россию

"Что касается встречи с президентом Фернандесом, я как специальный представитель российского президента передал его личные поздравления, которые были ранее изложены и в письменном виде, и выразил надежду на то, что удастся в ближайшем будущем, возможно, уже в следующем году, организовать официальный визит президента Фернандеса в РФ", - сказал он.