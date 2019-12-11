Лавров: боевики "ан-Нусры"* расползаются по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА новости. Боевики террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"* разбегаются по ближневосточному региону, заявил в ходе пресс-конференции в посольстве РФ в США глава российского МИД Сергей Лавров.
"Джебхат-ан-Нусра"*, в общем-то, взяла под свой контроль зону деэскалации в Идлибе. И не просто взяла под контроль, а оттуда наносит удары по позициям сирийских войск и по гражданской инфраструктуре", - сказал министр.
"Тревожным фактом является то, что террористы, которые засели в этой зоне, они ещё и расползаются по региону. Большое их количество замечено в Ливии", - добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.