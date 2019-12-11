Продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Темно-синее платье, в котором Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году, продано за 220 тысяч фунтов стерлингов некой британской организации, говорится в переданном в РИА Новости сообщении лондонского аукционного дома Kerry Taylor Auctions.

"Продавец был очень доволен, поскольку надеялся, что платье останется в Великобритании", - говорится в сообщении.

Вечернее платье от Виктора Эделстайна, в котором 24-летняя Диана блистала на устроенном президентом США Рональдом Рейганом государственном банкете в Белом доме 9 ноября 1985 года, накануне продать не удалось, однако во вторник лот все же нашел своего покупателя.

"Принцесса надевала платье более дюжины раз на различные официальные мероприятия, и выбрала его для своего, как оказалось, последнего официального портрета в 1997 году", - отмечает аукционный дом.

На торгах были представлены еще два наряда Дианы, по совпадению такого же цвета: одно платье ушло с молотка за 48 тысяч фунтов стерлингов, другое – за 28 тысяч.