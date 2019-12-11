РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-11T02:32+0300
https://ria.ru/20191211/1562237336.html
Продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156223/73/1562237309_0:18:1955:1117_1036x0_80_0_0_2e5383814b27a0fecc6194e0c7bce918.jpg
РИА Новости

Продано платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой

02:31 11.12.2019 (обновлено: 02:32 11.12.2019)
227
© AP Photo / RONALD REAGAN LIBRARY Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой. 9 ноября 1985 года
© AP Photo / RONALD REAGAN LIBRARY
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году, продано за 220 тысяч фунтов стерлингов некой британской организации, говорится в переданном в РИА Новости сообщении лондонского аукционного дома Kerry Taylor Auctions.
"Продавец был очень доволен, поскольку надеялся, что платье останется в Великобритании", - говорится в сообщении.
Вечернее платье от Виктора Эделстайна, в котором 24-летняя Диана блистала на устроенном президентом США Рональдом Рейганом государственном банкете в Белом доме 9 ноября 1985 года, накануне продать не удалось, однако во вторник лот все же нашел своего покупателя.
"Принцесса надевала платье более дюжины раз на различные официальные мероприятия, и выбрала его для своего, как оказалось, последнего официального портрета в 1997 году", - отмечает аукционный дом.
На торгах были представлены еще два наряда Дианы, по совпадению такого же цвета: одно платье ушло с молотка за 48 тысяч фунтов стерлингов, другое – за 28 тысяч.
© AP Photo / David MirzoeffТемно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году
Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году
© AP Photo / David Mirzoeff
Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой в 1985 году
203010
Обсудить 0
КультураВеликобританияДжон ТраволтаДиана, принцесса Уэльская
Рекомендуем
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Карибский пляж на северном побережье Ямайки
На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния