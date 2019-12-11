Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский не поддастся на призывы националистов и будет стремиться выполнить свои обещания и остановить войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Суть всей проблемы - прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. То, что сейчас националисты и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от Зеленского не сдавать родину, не капитулировать, не допускать госизмены ... это направлено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы следовать пословице - кому война, а кому мать родная", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей", - добавил Лавров.