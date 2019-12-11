РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T02:20+0300
https://ria.ru/20191211/1562237140.html
Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/63/1562196374_0:202:2923:1846_1036x0_80_0_0_b5137092b99a1c387b1018001a3ea47f.jpg
РИА Новости

Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну

02:20 11.12.2019
351
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский не поддастся на призывы националистов и будет стремиться выполнить свои обещания и остановить войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Суть всей проблемы - прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. То, что сейчас националисты и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от Зеленского не сдавать родину, не капитулировать, не допускать госизмены ... это направлено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы следовать пословице - кому война, а кому мать родная", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей", - добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
01:39
В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу
711002
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Сергей Лавров
Лавров подтвердил Трампу предложение о продлении СНВ-3
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США понимают необходимость стимулировать КНДР к сотрудничеству
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Сергей Лавров
Лавров: боевики "ан-Нусры"* расползаются по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: РФ и США хотят работать в областях, где "можно достичь успеха"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров о времени своего визита в США: то санкции, то импичмент
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Путин пригласил главу Аргентины в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
Лента новостейМолния