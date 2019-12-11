США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров

"Особое внимание мы уделили стратегической стабильности... Остался только один действующий договор между Россией и Соединённым Штатами. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)... Мы подтвердили наше предложение о том, что этот договор был продлен", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в посольстве РФ в США.