Трамп оценил итоги встречи с Лавровым

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими". Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter

Американский лидер заявил, что в ходе встречи обсуждалось множество проблем, включая торговые отношения между странами, иранскую ядерную проблему, проблему КНДР, а также Договор о ракетах средней и меньшей дальности, контроль над ядерным оружие и "вмешательство" в выборы.

Трамп также выразил надежду на продолжение диалога с Россией.

Лавров, в свою очередь, заявил, что встреча с президентом США прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем.