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Трамп оценил итоги встречи с Лавровым
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РИА Новости

Трамп оценил итоги встречи с Лавровым

02:06 11.12.2019 (обновлено: 03:09 11.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав итоги встречи "очень хорошими". Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
Американский лидер заявил, что в ходе встречи обсуждалось множество проблем, включая торговые отношения между странами, иранскую ядерную проблему, проблему КНДР, а также Договор о ракетах средней и меньшей дальности, контроль над ядерным оружие и "вмешательство" в выборы.
Трамп также выразил надежду на продолжение диалога с Россией.
Лавров, в свою очередь, заявил, что встреча с президентом США прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем.
Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
01:42
Лавров: РФ и США хотят работать в областях, где "можно достичь успеха"
2470024
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Дональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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