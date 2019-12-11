AP: более 300 саудовских студентов отстранили в США от летных курсов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американские власти временно приостановили занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, изучающих военную авиацию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
В минувшую пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти США ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани, предположительно, снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины. Спецагент ФБР в ходе пресс-конференции отказалась прокомментировать сообщения о наличии видео.
Командир ВМС Клэй Досс (Clay Doss) сообщила агентству, что на этой неделе начнутся обычные занятия в аудиториях, а летная подготовка для других студентов возобновится.
Однако, как отмечает агентство, в ВМС в понедельник вечером приказали запретить полеты саудовским студентам на трех военно-морских баз США. Ограничение на полеты распространяется на 140 студентов на базе в городе Пенсакола, где ранее произошла стрельба. Также ограничения были введены в отношении 35 студентов, которые проходили подготовку на базе ВМС Уйатинг-Филд, и в отношении 128 студентов на базе Мейпорт на атлантическом побережье.
Досс указала также, что отстранение от выполнения обязанностей - это попытка обеспечить безопасность студентов так, чтобы они отошли от ситуации со стрельбой.