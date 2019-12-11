Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой в Нью-Джерси

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в Джерси-Сити, где в результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Только что мне сообщили об ужасной стрельбе, которая произошла в Джерси-Сити в Нью-Джерси", - написал Трамп. Он выразил соболезнования родным погибших.
"Мы продолжаем следить за ситуацией, оказывая помощь местным и федеральным властям на месте", - сообщил президент США.
Во вторник в Джерси-Сити произошла стрельба, предполагаемые преступники укрылись в магазине. Телеканалы транслируют кадры, на которых слышны звуки стрельбы. Территория происшествия оцеплена, на месте работают полиция и спецназ. Как сообщает телеканал CBS, погибли шесть человек, включая одного полицейского и двух стрелков.