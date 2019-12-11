Лавров: действия конгресса США не остановят "Северный поток – 2"

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.