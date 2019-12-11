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Лавров: действия конгресса США не остановят "Северный поток – 2"
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РИА Новости

Лавров: действия конгресса США не остановят "Северный поток – 2"

01:49 11.12.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Действия конгресса США не остановят ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.
"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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