Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров

"Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве... сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.