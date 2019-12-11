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Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров
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РИА Новости

Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров

01:46 11.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу на День Победы и он его рассматривает.
"Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве... сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.
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