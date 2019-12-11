Лавров обсудил в США кризис в Персидском заливе

"Говорили сегодня о том, что необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить усугубления кризиса в Персидском заливе, и предпринять какие-то шаги по проблемам, возникшим из-за одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", - сказал он по итогам своего визита в Вашингтон.