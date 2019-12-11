Лавров обсудил в США кризис в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсудил в Вашингтоне необходимость предпринять шаги, чтобы не допустить усугубления кризиса в Персидском заливе и проблемы из-за выхода США из сделки с Ираном.
"Говорили сегодня о том, что необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить усугубления кризиса в Персидском заливе, и предпринять какие-то шаги по проблемам, возникшим из-за одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", - сказал он по итогам своего визита в Вашингтон.