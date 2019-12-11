Лавров заявил, что санкций по КНДР принято уже предостаточно

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Санкций по КНДР принято уже предостаточно, необходимо проявлять гибкость, заявил глава МИД РФ Санкций по КНДР принято уже предостаточно, необходимо проявлять гибкость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

"Мы считаем, что санкций против (КНДР) было принято уже предостаточно, может быть, даже больше, чем достаточно", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, любые организации опасаются заниматься даже теми видами деятельности с КНДР, которые не подпадают под санкции.

"Все боятся подписываться на операции, которые не запрещены никем и ничем", - сказал Лавров.

По его словам, в ситуации с санкциями против КНДР "нужно проявить гибкость". "Помимо всего прочего есть гуманитарные вещи, которые так или иначе затрагиваются действующим санкционным режимом", - добавил он.