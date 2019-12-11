Лавров заявил, что санкций по КНДР принято уже предостаточно

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Санкций по КНДР принято уже предостаточно, необходимо проявлять гибкость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.
"Мы считаем, что санкций против (КНДР) было принято уже предостаточно, может быть, даже больше, чем достаточно", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, любые организации опасаются заниматься даже теми видами деятельности с КНДР, которые не подпадают под санкции.
"Все боятся подписываться на операции, которые не запрещены никем и ничем", - сказал Лавров.
По его словам, в ситуации с санкциями против КНДР "нужно проявить гибкость". "Помимо всего прочего есть гуманитарные вещи, которые так или иначе затрагиваются действующим санкционным режимом", - добавил он.
Министр отметил, что эта ситуация обсуждалась, в частности, с госсекретарем США Майком Помпео.