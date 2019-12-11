Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА новости. Встреча с президентом США Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.

"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", - отметил министр.

В частности, Россия, по словам Лаврова, предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и санкции против Северной Кореи.

Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", Лавров выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", - сказал министр.

Лавров добавил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы. "Президент Трамп его (приглашение - ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - сказал он.

Дональд Трамп, со своей стороны, в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей". "Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил он.

В Белом доме сообщили, что Трамп в ходе встречи с Лавровым отметил важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя странами. Американский лидер обсудил тему "вмешательства России" в выборы в США, призвал главу МИД России поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР и приветствовал сотрудничество с Москвой для решения взаимных проблем.