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2019-12-11T07:37+0300
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Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
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РИА Новости

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

01:33 11.12.2019 (обновлено: 07:37 11.12.2019)
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© ТАСС/POOL
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.
"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", - отметил министр.
В частности, Россия, по словам Лаврова, предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.
Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и санкции против Северной Кореи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Вчера, 23:43
Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео
Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", Лавров выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.
"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", - сказал министр.
Лавров добавил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы. "Президент Трамп его (приглашение - ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", - сказал он.
Дональд Трамп, со своей стороны, в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей". "Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил он.
В Белом доме сообщили, что Трамп в ходе встречи с Лавровым отметил важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя странами. Американский лидер обсудил тему "вмешательства России" в выборы в США, призвал главу МИД России поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР и приветствовал сотрудничество с Москвой для решения взаимных проблем.
Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Перед переговорами с президентом США он провел встречу с госсекретарем Майком Помпео.
Президент США Дональд Трамп
01:27
Трамп обсудил с Лавровым отношения с Китаем
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Дональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Трампы-Обамы приходят и уходят, а Лавров кажется высечен из гранита.
11 декабря, 02:17
Андрей
46100021
эх не ту фотку взяли, не ту. надо было взять ту, где Лавров стоит в позе официанта справа от сидящего за столом Трампа
11 декабря, 04:00
На Берлин за колбасой
0300135
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