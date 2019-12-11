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Россия предложила США "любые варианты" продления ДСНВ
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РИА Новости

Россия предложила США "любые варианты" продления ДСНВ

01:30 11.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Россия предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.
"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора", - сказал Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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