Россия предложила США "любые варианты" продления ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости.Россия предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.
"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора", - сказал Лавров.
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