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Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США
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РИА Новости

Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США

01:29 11.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
"Президент Трамп предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы Соединенных Штатов и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной", - сообщила по итогам прошедших в закрытом режиме переговоров пресс-служба Белого дома.
Москва неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в выборы, а также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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