Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США

"Президент Трамп предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы Соединенных Штатов и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной", - сообщила по итогам прошедших в закрытом режиме переговоров пресс-служба Белого дома.

Москва неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в выборы, а также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.