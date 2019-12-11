Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
"Президент Трамп предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы Соединенных Штатов и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной", - сообщила по итогам прошедших в закрытом режиме переговоров пресс-служба Белого дома.
Москва неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в выборы, а также заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.