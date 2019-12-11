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Рябков заявил, что ясности с восстановлением диалога с США пока нет
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РИА Новости

Рябков заявил, что ясности с восстановлением диалога с США пока нет

01:08 11.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. С восстановлением российско-американского диалога ясности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава МИД России Сергей Лавров встречался во вторник с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
На вопрос журналистов, обсуждалась ли институционализация российско-американских контактов, Рябков ответил, что обсуждалась.
"Обсуждалась, но ничего не было согласовано до стадии объявления. Нельзя сказать, чтобы появилось твердое понимание и осознание того, что и когда мы будем осуществлять для восстановления каналов, форматов, платформ для тех или иных обсуждений", - сказал он.
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