Рябков заявил, что ясности с восстановлением диалога с США пока нет

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. С восстановлением российско-американского диалога ясности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Глава МИД России Сергей Лавров встречался во вторник с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
На вопрос журналистов, обсуждалась ли институционализация российско-американских контактов, Рябков ответил, что обсуждалась.
"Обсуждалась, но ничего не было согласовано до стадии объявления. Нельзя сказать, чтобы появилось твердое понимание и осознание того, что и когда мы будем осуществлять для восстановления каналов, форматов, платформ для тех или иных обсуждений", - сказал он.