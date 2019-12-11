Рябков заявил, что ясности с восстановлением диалога с США пока нет

"Обсуждалась, но ничего не было согласовано до стадии объявления. Нельзя сказать, чтобы появилось твердое понимание и осознание того, что и когда мы будем осуществлять для восстановления каналов, форматов, платформ для тех или иных обсуждений", - сказал он.