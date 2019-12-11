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В "Нафтогазе" оценили обсуждение транзита газа на переговорах в Париже
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РИА Новости

В "Нафтогазе" оценили обсуждение транзита газа на переговорах в Париже

01:06 11.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что обсуждение транзита газа и решения Стокгольмского арбитража на саммите "нормандской четверки" в Париже оказалось полезным, вопреки его ожиданиям.
В понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.
Витренко заявил, что сначала "не был в восторге" от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в "нормандском формате".
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"Но сейчас я должен отметить, что это было полезно. Хотя бы с той точки зрения, что, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию... это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце", - написал Витренко во вторник в Facebook.
Также он заявил, что решение Стокгольмского арбитража "не было "политическим", как говорит российская сторона". "Это был коммерческий арбитраж, и его решение является справедливым с юридической и экономической точки зрения", - написал он.
Витренко также заявил, что уже вынесенные решения арбитража и новый процесс, который должен завершиться до 2021 года, "никак не мешают" заключению новых контрактов.
"Мы готовы обсуждать и другие варианты. Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не "Газпром", заключали контракты на транзит. Или контракты "своп", когда "Нафтогаз" будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическое транспортирование газа", - написал топ-менеджер компании. В таком случае, по его словам, эти контракты "своп" должны обеспечивать "Нафтогазу" доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 миллиардов долларов.
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