В "Нафтогазе" оценили обсуждение транзита газа на переговорах в Париже

КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Исполнительный директор НАК " Исполнительный директор НАК " Нафтогаз Украины " Юрий Витренко заявил, что обсуждение транзита газа и решения Стокгольмского арбитража на саммите "нормандской четверки" в Париже оказалось полезным, вопреки его ожиданиям.

В понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.

Витренко заявил, что сначала "не был в восторге" от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в "нормандском формате".

"Но сейчас я должен отметить, что это было полезно. Хотя бы с той точки зрения, что, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию... это было реально полезно. Не думал я, когда инициировал Стокгольмский арбитраж по транзитному делу в 2014, что выполнение его решения будет обсуждаться лично с Путиным в Елисейском дворце", - написал Витренко во вторник в Facebook.

Также он заявил, что решение Стокгольмского арбитража "не было "политическим", как говорит российская сторона". "Это был коммерческий арбитраж, и его решение является справедливым с юридической и экономической точки зрения", - написал он.

Витренко также заявил, что уже вынесенные решения арбитража и новый процесс, который должен завершиться до 2021 года, "никак не мешают" заключению новых контрактов.