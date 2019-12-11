Пресс-конференция Лаврова после встречи с Трампом. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме ранее сообщили, что американский лидер планирует обсудить с российским министром ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность США.

Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Глава МИД уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.