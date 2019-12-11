Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы" в ходе переговоров с представителями украинской делегации в Париже, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал он.
"Сдали нервы"
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить войска и дальше", — утверждает он.
Инцидент, по словам Авакова, якобы произошел во время обсуждения вопроса разведения сил в Донбассе. В ходе дискуссии украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Сурков, по словам Авакова, заявил, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.
"Очередная глупость"
Российский сенатор Франц Клинцевич в разговоре с "360" назвал это откровение украинского министра о закулисье саммита очередной провокацией и глупостью.
"Они (члены украинской делегации — Прим. ред.) специально провоцируют на эти вещи", — заявил Клинцевич. Сенатор призвал дождаться реакции самого Суркова "на очередную глупость".
"Панический страх киевских властей"
Эксперты объяснили, зачем глава МВД Украины Арсен Аваков распространяет слухи о поведении участников делегаций на "нормандском" саммите в Париже. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, причина подобного поведения Авакова кроется в паническом страхе киевских властей перед Сурковым из-за его жесткой позиции на переговорах.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин согласился с тем, что в Киеве боятся Суркова. Он добавил, что помощник президента является загадкой для украинских переговорщиков из-за его непубличности.
Нормандский саммит
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года, что отражено в итоговом коммюнике встречи. Кроме того, участники саммита подтвердили необходимость урегулировать конфликт на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений. В частности, документ предусматривает проведение местных выборов в Донбассе до передачи контроля над границей киевским властям. Однако украинская сторона отказывается выполнять этот пункт договоренностей.
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