Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите

"Нет, не было", - сказал он.

"Сдали нервы"

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить войска и дальше", — утверждает он.

Инцидент, по словам Авакова, якобы произошел во время обсуждения вопроса разведения сил в Донбассе. В ходе дискуссии украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Сурков, по словам Авакова, заявил, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.

"Очередная глупость"

Российский сенатор Франц Клинцевич в разговоре с "360" назвал это откровение украинского министра о закулисье саммита очередной провокацией и глупостью.

"Они (члены украинской делегации — Прим. ред.) специально провоцируют на эти вещи", — заявил Клинцевич. Сенатор призвал дождаться реакции самого Суркова "на очередную глупость".

"Панический страх киевских властей"

Эксперты объяснили, зачем глава МВД Украины Арсен Аваков распространяет слухи о поведении участников делегаций на "нормандском" саммите в Париже. Об этом пишет газета "Московский комсомолец"

По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, причина подобного поведения Авакова кроется в паническом страхе киевских властей перед Сурковым из-за его жесткой позиции на переговорах.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин согласился с тем, что в Киеве боятся Суркова. Он добавил, что помощник президента является загадкой для украинских переговорщиков из-за его непубличности.

Нормандский саммит