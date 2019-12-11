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2019-12-11T04:49+0300
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Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите
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РИА Новости

Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова на саммите

00:51 11.12.2019 (обновлено: 04:49 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы" в ходе переговоров с представителями украинской делегации в Париже, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал он.

"Сдали нервы"

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить войска и дальше", — утверждает он.
Инцидент, по словам Авакова, якобы произошел во время обсуждения вопроса разведения сил в Донбассе. В ходе дискуссии украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Сурков, по словам Авакова, заявил, что такая позиция не соответствует предыдущим договоренностям.
Встреча лидеров нормандской четверки
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"

"Очередная глупость"

Российский сенатор Франц Клинцевич в разговоре с "360" назвал это откровение украинского министра о закулисье саммита очередной провокацией и глупостью.

"Они (члены украинской делегации — Прим. ред.) специально провоцируют на эти вещи", — заявил Клинцевич. Сенатор призвал дождаться реакции самого Суркова "на очередную глупость".

"Панический страх киевских властей"

Эксперты объяснили, зачем глава МВД Украины Арсен Аваков распространяет слухи о поведении участников делегаций на "нормандском" саммите в Париже. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, причина подобного поведения Авакова кроется в паническом страхе киевских властей перед Сурковым из-за его жесткой позиции на переговорах.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин согласился с тем, что в Киеве боятся Суркова. Он добавил, что помощник президента является загадкой для украинских переговорщиков из-за его непубличности.
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Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло

Нормандский саммит

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года, что отражено в итоговом коммюнике встречи. Кроме того, участники саммита подтвердили необходимость урегулировать конфликт на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений. В частности, документ предусматривает проведение местных выборов в Донбассе до передачи контроля над границей киевским властям. Однако украинская сторона отказывается выполнять этот пункт договоренностей.
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"Нормандский" саммит в ПарижеРоссияАрсен АваковВладислав СурковДмитрий ПесковУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
А Клинцевич там был,чтобы делать своё умное заключение? Или он как обычно :""Пастернака не читал,но осуждаю!".
11 декабря, 03:42
Фёдор Иванов
19120156
А ты там был и Клинцевича не видел?
11 декабря, 05:28
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