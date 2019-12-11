Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта

НЬЮ-ЙОРК, 11 дек – РИА Новости. Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), где погиб один полицейский, не имеет признаков террористической атаки, заявил журналистам мэр города Стивен Фулоп, заявление которого транслировалось по телеканалам.
Во вторник в Джерси-Сити произошла стрельба, предполагаемые преступники укрылись в магазине. Телеканалы транслируют кадры, на которых слышны звуки стрельбы. Территория происшествия оцеплена, на месте работают полиция и спецназ.
Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли инцидент терроризмом, мэр заявил: "Признаков этого нет".
По его словам, в здании, в которое недавно удалось проникнуть, "есть много погибших".
Он также сообщил, что один полицейский погиб, второй ранен, еще двое получают медицинскую помощь.
Обстоятельства продолжавшегося несколько часов противостояния правоохранителей со стрелком пока остаются неясными. По данным телеканалов, подозреваемых несколько, один из них получил ранения. Предполагается, что внутри магазина могут находиться еще четыре человека.
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