Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта

НЬЮ-ЙОРК, 11 дек – РИА Новости. Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Инцидент со стрельбой в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси ), где погиб один полицейский, не имеет признаков террористической атаки, заявил журналистам мэр города Стивен Фулоп, заявление которого транслировалось по телеканалам.

Во вторник в Джерси-Сити произошла стрельба, предполагаемые преступники укрылись в магазине. Телеканалы транслируют кадры, на которых слышны звуки стрельбы. Территория происшествия оцеплена, на месте работают полиция и спецназ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли инцидент терроризмом, мэр заявил: "Признаков этого нет".

По его словам, в здании, в которое недавно удалось проникнуть, "есть много погибших".

Он также сообщил, что один полицейский погиб, второй ранен, еще двое получают медицинскую помощь.