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Эксперт: политическая ситуация в США мешает обсуждению отношений с РФ
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РИА Новости

Эксперт: политическая ситуация в США мешает обсуждению отношений с РФ

00:25 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Внутриполитическая обстановка, сложившаяся в настоящий момент в США, препятствует конструктивному обсуждению российско-американских взаимоотношений, заявил РИА Новости директор института международных исследований МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.
"Между Россией и США накопилось большое число неразрешенных вопросов, которые требуют неотложного обсуждения. Но политическая обстановка внутри Соединенных Штатов препятствует сколько-нибудь конструктивному обсуждению этих сюжетов. Среди ключевых - это судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, по которому у администрации есть намерения прекратить его действие", - отметил эксперт, комментируя итоги встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
"На уровне, скорее, интуиции, чем осознанной стратегии администрация (лидера США Дональда) Трампа ищет возможности улучшения российско-американских отношений, поскольку в стратегической перспективе рассматривает Китай как ключевого оппонента Соединенных Штатов и считает, что Россия должна быть на стороне США, но на уровне конкретных действий это имеет незначительные практические последствия", - считает собеседник агентства.
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По его мнению, президент Трамп "парализован на российском направлении продолжающимся внутриполитическим кризисом, обвинениями в предательстве национальных интересов, процедурой импичмента, который запустили в палате представителей оппоненты президента от демократической партии". "И в конечном счете эта ситуация делает сколько-нибудь существенное продвижение в российско-американских отношениях на этом этапе крайне затруднительным, если не сказать невозможным", - пояснил Сушенцов.
"И хотя в ходе своего выступления в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым госсекретарь Помпео использовал термин "прорыв", анонсируя будущие шаги в экономической сфере сотрудничества двух стран, скорее всего, он не повлечет отмены санкционного режима или его какого-либо смягчения, и, может быть, по существу прорывом не будет", - прогнозирует директор института.
Тем не менее, по его словам, очевидно, что важность двусторонних российско-американских отношений для мира и стабильности крайне высока, и что отсутствие рабочих контактов между двумя странами является крайне опасным. "Поэтому следует положительно воспринять существующую динамику и надеяться, что внутриполитические разногласия внутри США в будущем станут менее значимы при обсуждении двусторонних отношений с Россией", - заключил эксперт.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл во вторник в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Лавров провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. После переговоров Лавров и Помпео пообщались с журналистами.
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