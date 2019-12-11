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Туризм
2019-12-11T04:44+0300
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Британские ученые частично расшифровали язык орангутанов
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РИА Новости

Британские ученые частично расшифровали язык орангутанов

04:44 11.12.2019
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© AFP 2019 / Caroline Seidel Орангутан в зоопарке Zoom Erlebniswelt в городе Гельзенкирхен, Германия
Орангутан в зоопарке Zoom Erlebniswelt в городе Гельзенкирхен, Германия
© AFP 2019 / Caroline Seidel
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Наблюдая за 16 орангутанами с острова Борнео ученые из Эксетерского университета в Великобритании смогли в некоторой степени понять их "язык" общения, сообщает Daily Mail.
Исследователи сумели систематизировать звуки и жесты, используемые обезьянами для достижения восьми различных целей. Условные "слова" приматы употребляли, чтобы получить некий объект, забраться наверх, пригласить сородича на свою спину или самому сесть на плечи соседу, изменить правила игры, уйти в другое место или остановиться.
Ученые распознали одиннадцать звуковых сигналов и 21 жест с конкретным значением.

"За два года мы отсняли и просмотрели более 600 часов с орангутанами в индонезийском торфяно-болотном лесу Сабангау", — рассказала руководитель исследовательской группы Хелен Моррог-Бернард.

Она добавила, что в дикой природе юные особи отдавали предпочтения молчаливым жестам, в то время, как взрослые обезьяны использовали их со звуками в равной мере. Орангутаны касаются друг друга тогда, когда нужно привлечь внимание собрата. Звуки же помогают связаться с другим приматом, когда он так далеко, что не попадает в поле зрения.
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