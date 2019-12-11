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Религия и мировоззрение
2019-12-11T01:30+0300
https://ria.ru/20191211/1562227537.html
Работы Шагала выставят на благотворительном аукционе по случаю Хануки
https://cdn22.img.ria.ru/images/143707/30/1437073079_0:0:2884:1623_1036x0_80_0_0_3525526aa0e4e83ae14e2e4a79834771.jpg
РИА Новости

Работы Шагала выставят на благотворительном аукционе по случаю Хануки

01:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкКартина М.Шагала "Над городом"
Картина М.Шагала Над городом
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Работы знаменитых художников Анри Матисса и Марка Шагала выставят на продажу на приеме по случаю иудейского праздника Ханука, вырученные средства пойдут на благотворительность, сообщили РИА Новости в израильской адвокатской коллегии "Эли Гервиц", которая выступила организатором мероприятия.
Гостями мероприятия станут известные политики, религиозные и общественные деятели, в том числе президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, телеведущие Леонди Якубович и Елена Ханга, временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне и другие.
"Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены три работы: "Агарь в пустыне" и "Иеремия" Марка Шагала, "Розетка" Анри Матисса. Вырученные средства пойдут на поддержку и развитие благотворительных проектов Российского еврейского конгресса", - отметили в адвокатской коллегии "Эли Гервиц".
Кроме того, как уточнили организаторы, на вечере выставят девять работ Анри Матисса. Также широкой публике представят хранящиеся в частных коллекциях работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Эгона Шиле, Хуана Миро и Такеши Мураками.
Иудейский праздник света и огней Ханука длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают семисвечники - меноры, а когда зажигают свечи дома, то светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2019 григорианском году иудеи начнут праздновать Хануку 22 декабря с заходом солнца.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАнри МатиссПабло ПикассоМоскваМарк ШагалРоссияИзраиль
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