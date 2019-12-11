Работы Шагала выставят на благотворительном аукционе по случаю Хануки

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Работы знаменитых художников Анри Матисса и Марка Шагала выставят на продажу на приеме по случаю иудейского праздника Ханука, вырученные средства пойдут на благотворительность, сообщили РИА Новости в израильской адвокатской коллегии "Эли Гервиц", которая выступила организатором мероприятия.

Гостями мероприятия станут известные политики, религиозные и общественные деятели, в том числе президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, телеведущие Леонди Якубович и Елена Ханга, временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне и другие.

"Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены три работы: "Агарь в пустыне" и "Иеремия" Марка Шагала, "Розетка" Анри Матисса. Вырученные средства пойдут на поддержку и развитие благотворительных проектов Российского еврейского конгресса", - отметили в адвокатской коллегии "Эли Гервиц".

Кроме того, как уточнили организаторы, на вечере выставят девять работ Анри Матисса. Также широкой публике представят хранящиеся в частных коллекциях работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Эгона Шиле, Хуана Миро и Такеши Мураками.