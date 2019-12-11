Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Отправляясь в Париж на встречу "нормандской четверки", президент Украины оставил в Киеве разгоравшийся Майдан. Митингующие обещали продолжить протесты, если Владимир Зеленский перейдет некие "красные линии", среди которых — выполнение Минских соглашений. На саммите Зеленский одобрил не только этот документ, но и алгоритм его реализации — "формулу Штайнмайера". Однако Майдан такого "предательства" отчего-то не заметил и спокойно разошелся. О причинах столь внезапной реакции — в материале РИА Новости.

Самая главная победа

В Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции подтвердили приверженность минским договоренностям. Итоговое коммюнике полностью основывается на этом документе. Хотя перед саммитом Зеленский допускал выход Украины из этих соглашений. Националисты расценивали первый и второй "Минск" как сдачу национальных интересов и угрожали главе государства Майданом.

Результаты саммита победой объявили все: и партия Зеленского, и его противники — крайние националисты и сторонники Порошенко. Сам президент назвал своей "найголовнішей перемогой" (самой главной победой) договоренность об освобождении по принципу "всех на всех" до 31 декабря.

Оргкомитет митинга, устроенного у офиса президента, сообщил активистам, что "зрады" (предательства) не случилось, можно всем расходиться. Итоги встречи лидеров в Париже демонстранты поставили себе в заслугу: дескать, благодаря акции Зеленский не пересек "красные линии".

"Волонтер" и один из организаторов митинга Мирослав Гай разъяснил другим "порохоботам", что в данном случае привычная для Украины формула "зрада — перемога" не работает. "На данный момент это ни измена, ни победа. Это борьба. Фактически мы остановили одномоментную реализацию всех хотелок Кремля", — успокоил он соратников.

В группах сторонников Порошенко в социальных сетях "лидеры общественного мнения" авторитетно указывали, что на самом деле итоги саммита — это заслуга вовсе не нынешнего президента, а блестящей дипломатии предыдущего. "Команда Зеленского сейчас паразитирует на достижениях Порошенко", — уверяет украинский писатель Дмитрий Вовнянко.

"То, что Майдан не взлетит, было понятно с самого начала, — сказал в комментарии РИА Новости один из активистов националистических организаций Геннадий Р. (имя изменено по его просьбе). — На него не заявились ни (лидер "Батькивщины" Юлия) Тимошенко, ни (лидер партии "Голос" Святослав) Вакарчук. Это была чисто порошенковская акция. Участники массовки получили по пятьсот гривен, постояли под стенами и, так как продолжения не предвиделось, разошлись. В низовке возникло убеждение, что Порошенко слил Майдан в обмен на отказ властей его преследовать".

"Это, безусловно, опасно"

Намечавшийся Майдан прекратился внезапно и тихо. Хотя в итоговом коммюнике "нормандской четверки" есть то, что ранее вызывало демонстративную ярость националистов, — та самая "формула Штайнмайера", согласно которой Киев получает контроль над границей Донбасса только после местных выборов. Более того, в Париже подчеркнули: стороны "считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство".

В октябре именно после подписания этой формулы представителем Киева Леонидом Кучмой в стране начались протесты. Активисты устроили в Киеве так называемый Штайнмайер-майдан, команде Зеленского приходилось оправдываться и объяснять, что никакой сдачи национальных интересов не было.

Лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий тогда убеждал всех, что формула — первый шаг к предательству Украины. "Зеленский считает, что для лайков в фейсбуке, для положительного отношения пророссийской части населения и так далее он должен ускорить этот процесс (выполнения Минских соглашений. — Прим. ред.). Это, безусловно, опасно", — негодовал он.

Лозунги "Не допустить капитуляции" были шумовым фоном подготовки "нормандской встречи". Двадцать первого ноября — в годовщину начала Евромайдана — участники "Движения отпора капитуляции" собрались в центре Киева. Активисты "Нацкорпуса" жгли фаеры. Восьмого декабря бойцы поставили палатки напротив офиса президента. Но на следующий день акция завершилась, как будто ничего и не было.

"Всем сказали: разойдись. "Нацкорпус" — партия вождистского типа, все слушаются Билецкого, которому приходят озарения. Озарения ему приходят от Авакова, — иронизирует Геннадий Р. — Поэтому никаких вопросов у бойцов не возникло. За Порошенко стояли только за деньги. Им тоже все равно, какие там "красные линии" были". Собеседник РИА Новости напомнил, что глава украинского МВД сопровождал Зеленского в Париже, где заверял всех, что никакого предательства не происходит.

Невидимые "красные линии"

Директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко разделяет иронию активиста-майдановца. Он напомнил, что Минские соглашения Порошенко подписал, чтобы остановить развитие катастрофического для Киева сценария. "О каких "красных линиях" говорят? Когда в 2014-м украинскую армию громили в хлам так, что все разбегались по оврагам или укрывались в России, в Киеве были готовы подписывать все. Речь шла о том, чтобы не сдать Днепропетровск и Запорожье. А тут на Порошенко заводят уголовные дела и появляются "красные линии". И сейчас итоги саммита преподносят так: Зеленский не пошел на предательство, потому что испугался народного гнева", — говорит собеседник РИА Новости.

"Зеленский — порождение той же разрухи в головах, которая вынесла на поверхность Порошенко, — считает Белашко. — Если у Порошенко были "армия, мова, вира", то у Зеленского — "мова", "вира", а потом уже армия. Зеленое правительство сформировано из тех, кто был при Порошенко на вторых ролях. В Раде зеленые говорят о снятии с Порошенко депутатской неприкосновенности. Той самой неприкосновенности, которая автоматически снимется через три недели. В таких условиях балаган будет продолжаться долго: зрада — Майдан — зрада. Как в анекдоте: пока не придет лесник и всех не разгонит. Или избушка не завалится сама собой".

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что собравшимся 8 декабря на Банковой улице в Киеве "майданить особо и не хотелось". "Отсутствие результата на переговорах "четверки" с облегчением восприняли как повод для сворачивания протестов. Важна и роль Авакова, который участвовал в переговорах. Вероятно, имело значение и то, что Порошенко хотели предъявить подозрения в рамках уголовных дел. Торги вокруг этого вопроса могли ускорить сворачивание протеста", — отмечает он.