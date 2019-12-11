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Туризм
2019-12-11T06:58+0300
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Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
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РИА Новости

Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор

06:58 11.12.2019
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© Fotolia / imactureЗамок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии
Замок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии
© Fotolia / imacture
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Северо-Шотландское нагорье или Шотландское высокогорье, известное также, как Хайленд, планирует к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта (почти 84 рубля) за ночь, сообщает Daily Mail.
Совет Хайленда поддержал эту идею после того, как выяснилось, что таким образом можно привлекать до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Эти средства планируется направить на развитие инфраструктуры и услуг региона. В прошлом году на заседании комитета по туризму выяснилось, что некоторые путешественники откладывают посещение Шотландского высокогорья, так как они вынуждены там "ходить в туалет за кусты".
Высокогорный регион известен своей живописной красотой, а туризм является его наиболее важной отраслью, обеспечивающей 25 тысяч рабочих мест. По данным совета, в 2018 году в этот район прибыли 6,5 миллиона гостей.
Здесь находятся такие достопримечательности, как озеро Лох-Несс, гора Бен-Невис, залив Мори-Ферт, самый северный город Великобритании Инвернесс и остров Скай.
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