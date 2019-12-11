Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Северо-Шотландское нагорье или Шотландское высокогорье, известное также, как Хайленд, планирует к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта (почти 84 рубля) за ночь, Северо-Шотландское нагорье или Шотландское высокогорье, известное также, как Хайленд, планирует к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта (почти 84 рубля) за ночь, сообщает Daily Mail.

Совет Хайленда поддержал эту идею после того, как выяснилось, что таким образом можно привлекать до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Эти средства планируется направить на развитие инфраструктуры и услуг региона. В прошлом году на заседании комитета по туризму выяснилось, что некоторые путешественники откладывают посещение Шотландского высокогорья, так как они вынуждены там "ходить в туалет за кусты".

Высокогорный регион известен своей живописной красотой, а туризм является его наиболее важной отраслью, обеспечивающей 25 тысяч рабочих мест. По данным совета, в 2018 году в этот район прибыли 6,5 миллиона гостей.