Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Четыре ведущих европейских банка вывели из дочерних компаний в США порядка 280 миллиардов долларов. Главная причина — нарастающие проблемы в американской экономике и непрекращающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, из-за которой кредитные организации, нацеленные на финансирование экспорта и торговли, стремительно теряют прибыль.

Беги без оглядки

По данным Financial Times, швейцарские Credit Suisse и UBS, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за три года сократили свои заокеанские активы примерно на треть. Речь идет об общей сумме порядка 280 миллиардов долларов.

Европейских кредиторов беспокоит замедление экономики: в октябре МВФ понизил прогноз по росту ВВП США до 2,4 процента — среднемировой показатель на шесть процентных пунктов выше. Причем в третьем квартале, по информации Министерства торговли, рост и вовсе упал до 1,9 процента в годовом исчислении.

Соответственно, кредитование становится все более рискованным. А спрос на финансирование экспорта и торговли постоянно снижается из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В начале декабря китайская таможня сообщила, что экспорт в Штаты за 11 месяцев упал на 12,5 процента — до 383,5 миллиарда долларов. Американский импорт в Китай обрушился еще сильнее — на 23,3 процента, до 111 миллиардов.

Тяжелее всего сельскому хозяйству и нефтяной промышленности. В октябре Китай полностью прекратил закупки черного золота в США, переориентировавшись на Россию и Саудовскую Аравию, и снизил импорт соевых бобов — главной экспортной культуры американских фермеров.

Досталось от Пекина и технологическим гигантам: в начале декабря всем государственным организациям Китая запретили пользоваться зарубежными компьютерами и программным обеспечением. По информации FT, в следующем году страна избавится от 30 процентов импортных устройств, в 2021-м этот показатель достигнет 50 процентов, а в 2022-м КНР полностью перейдет на собственные "железо" и софт. Это больно ударит по целому ряду компаний, в том числе HP, Intel и Microsoft.

Китайская Huawei, попавшая под санкции Вашингтона, уже избавилась от американских компонентов при производстве базовых станций 5G и флагманских смартфонов Mate 30 Pro, многих лишив приличной статьи доходов. Речь идет в том числе о Broadcom, чья выручка в третьем квартале упала на 12,3 процента.

"Торговая напряженность чревата ухудшением качества банковских кредитов. Не исключено, что дальнейшее обострение противоречий между США и Китаем вызовет локальный кризис на финансовых рынках", — отмечают аналитики агентства Moody's.

Точка невозврата

Дональд Трамп пообещал ввести с 15 декабря 15-процентные пошлины на все китайские товары, до сих пор не попавшие под ограничения, если "Пекин не предпримет каких-либо действий", чтобы убедить его не делать этого.

Пекин, со своей стороны, настаивает на отмене Вашингтоном всех пошлин и только после этого готов говорить о заключении нового торгового договора. Глава американского Минсельхоза Сонни Пердью прямо заявил, что никаких подвижек до конца недели в этом вопросе ждать не стоит.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что очередные антикитайские меры сильно встряхнут рынки, прежде всего в США, а Трамп станет "похитителем Рождества".

Китай вряд ли испугается новых пошлин и пойдет на уступки: источники, близкие к переговорам, утверждают, что в Пекине уже приготовили черный список американских компаний, которым запретят импорт в КНР.

Но, даже если все пойдет по более оптимистичному сценарию и Трамп откажется от дополнительных пошлин, мгновенного всплеска в торговле между двумя странами не последует: подписать соглашение до конца года Пекин и Вашингтон никак не успеют.

"Сделка должна быть конкретной и детальной, и я не думаю, что ее можно заключить до конца декабря, — отмечает директор Центра американских исследований в Китайском народном университете Ши Иньхун. — Маловероятно, что Китай примет конкретные обязательства по закупкам сельскохозяйственной продукции США".