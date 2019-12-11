РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T08:00+0300
https://ria.ru/20191211/1562222162.html
Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США
https://cdn23.img.ria.ru/images/149616/04/1496160496_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_01b9dcd5fc6a850d24a43c0c65e8b838.jpg
РИА Новости

Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США

08:00 11.12.2019
720
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Четыре ведущих европейских банка вывели из дочерних компаний в США порядка 280 миллиардов долларов. Главная причина — нарастающие проблемы в американской экономике и непрекращающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, из-за которой кредитные организации, нацеленные на финансирование экспорта и торговли, стремительно теряют прибыль.

Беги без оглядки

По данным Financial Times, швейцарские Credit Suisse и UBS, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за три года сократили свои заокеанские активы примерно на треть. Речь идет об общей сумме порядка 280 миллиардов долларов.
Европейских кредиторов беспокоит замедление экономики: в октябре МВФ понизил прогноз по росту ВВП США до 2,4 процента — среднемировой показатель на шесть процентных пунктов выше. Причем в третьем квартале, по информации Министерства торговли, рост и вовсе упал до 1,9 процента в годовом исчислении.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
6 декабря, 08:00
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Соответственно, кредитование становится все более рискованным. А спрос на финансирование экспорта и торговли постоянно снижается из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином.
В начале декабря китайская таможня сообщила, что экспорт в Штаты за 11 месяцев упал на 12,5 процента — до 383,5 миллиарда долларов. Американский импорт в Китай обрушился еще сильнее — на 23,3 процента, до 111 миллиардов.
Тяжелее всего сельскому хозяйству и нефтяной промышленности. В октябре Китай полностью прекратил закупки черного золота в США, переориентировавшись на Россию и Саудовскую Аравию, и снизил импорт соевых бобов — главной экспортной культуры американских фермеров.
Досталось от Пекина и технологическим гигантам: в начале декабря всем государственным организациям Китая запретили пользоваться зарубежными компьютерами и программным обеспечением. По информации FT, в следующем году страна избавится от 30 процентов импортных устройств, в 2021-м этот показатель достигнет 50 процентов, а в 2022-м КНР полностью перейдет на собственные "железо" и софт. Это больно ударит по целому ряду компаний, в том числе HP, Intel и Microsoft.

Китайская Huawei, попавшая под санкции Вашингтона, уже избавилась от американских компонентов при производстве базовых станций 5G и флагманских смартфонов Mate 30 Pro, многих лишив приличной статьи доходов. Речь идет в том числе о Broadcom, чья выручка в третьем квартале упала на 12,3 процента.

"Торговая напряженность чревата ухудшением качества банковских кредитов. Не исключено, что дальнейшее обострение противоречий между США и Китаем вызовет локальный кризис на финансовых рынках", — отмечают аналитики агентства Moody's.

Точка невозврата

Дональд Трамп пообещал ввести с 15 декабря 15-процентные пошлины на все китайские товары, до сих пор не попавшие под ограничения, если "Пекин не предпримет каких-либо действий", чтобы убедить его не делать этого.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
17 ноября, 08:00
Тень независимости: ЕС отделяется от финансовой системы США
Пекин, со своей стороны, настаивает на отмене Вашингтоном всех пошлин и только после этого готов говорить о заключении нового торгового договора. Глава американского Минсельхоза Сонни Пердью прямо заявил, что никаких подвижек до конца недели в этом вопросе ждать не стоит.
Большинство экономистов сходятся во мнении, что очередные антикитайские меры сильно встряхнут рынки, прежде всего в США, а Трамп станет "похитителем Рождества".
Китай вряд ли испугается новых пошлин и пойдет на уступки: источники, близкие к переговорам, утверждают, что в Пекине уже приготовили черный список американских компаний, которым запретят импорт в КНР.
Но, даже если все пойдет по более оптимистичному сценарию и Трамп откажется от дополнительных пошлин, мгновенного всплеска в торговле между двумя странами не последует: подписать соглашение до конца года Пекин и Вашингтон никак не успеют.
"Сделка должна быть конкретной и детальной, и я не думаю, что ее можно заключить до конца декабря, — отмечает директор Центра американских исследований в Китайском народном университете Ши Иньхун. — Маловероятно, что Китай примет конкретные обязательства по закупкам сельскохозяйственной продукции США".
Значит, иностранные инвесторы, в том числе банки, продолжат выводить капиталы из американских компаний, отчего проблемы США еще больше обострятся.
Караван судов на трассе Северного морского пути
7 декабря, 08:00
Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
2100002
Обсудить 1
торговая войнаДональд ТрампMicrosoft CorporationHuawei TechnologiesКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Руди Джулиани и Дональд Трамп в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси
Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины
Участники акции протеста возле здания администрации президента Украины в Киеве
Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло
Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне
Беды альянса. Как НАТО разрушается изнутри
Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Дом Дмитрия изнутри
Русская печка как повод забрать ребенка из семьи
Неандерталец и современный человек
Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
Военнослужащий КНР участвует в учениях вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия-2018
Почему Пекину понравился саммит НАТО
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Активисты участвуют в студенческом марше по изменению климата в Лос-Анджелесе, 1 ноября 2019 года
Взгляд извне на зеленое безумие
Корона
"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
Акция протеста в Киеве
Подарок от МВФ: Украина провалилась в долговую яму
Кадр из фильма Курьер
"Джуманджи" зовет, а Куриленко гоняет на байке. Лучшее кино недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
Лента новостейМолния