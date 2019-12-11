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Туризм
2019-12-11T03:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562220716.html
На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
https://cdn24.img.ria.ru/images/151859/27/1518592742_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_738a70653848d0df7a5dbdad7a8f3419.jpg
РИА Новости

На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда

03:35 11.12.2019
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© Depositphotos / vova130555@gmail.comКарибский пляж на северном побережье Ямайки
Карибский пляж на северном побережье Ямайки
© Depositphotos / vova130555@gmail.com
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году, сообщает Daily Mail.
Она расположена на вершине скалы, и с нее открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья – 4,75 миллиона долларов.
Издание сообщает, что именно там легендарный британский писатель написал свой первый роман о Бонде – "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.
Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель.
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