На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году, На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году, сообщает Daily Mail.

Она расположена на вершине скалы, и с нее открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья – 4,75 миллиона долларов.

Издание сообщает, что именно там легендарный британский писатель написал свой первый роман о Бонде – "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.