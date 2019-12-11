Омичей обеспечивают бесплатными лекарствами после операций на сердце

Социальная программа дает возможность пациентам после кардиологических операций посещать реабилитационные занятия на специальных тренажерах и лекции о профилактике повторных сердечно-сосудистых заболеваний для больных и их родственников.

Поскольку первый год после операции на сердце считается наиболее опасным, в день выписки из больницы кардиолог определяет состояние каждого пациента, а также возможность участия в программах медицинской реабилитации, куда входят физические нагрузки, работа с эмоциональным состоянием и получение необходимых препаратов. Первые лекарства выдаются на месяц лечения. Затем выдача медикаментов проводится при каждом осмотре врача раз в месяц в течение года.