Омичей обеспечивают бесплатными лекарствами после операций на сердце

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатно получать лекарственные препараты и проходить восстановительные процедуры в Омской области могут не только льготники, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Социальная программа дает возможность пациентам после кардиологических операций посещать реабилитационные занятия на специальных тренажерах и лекции о профилактике повторных сердечно-сосудистых заболеваний для больных и их родственников.
Поскольку первый год после операции на сердце считается наиболее опасным, в день выписки из больницы кардиолог определяет состояние каждого пациента, а также возможность участия в программах медицинской реабилитации, куда входят физические нагрузки, работа с эмоциональным состоянием и получение необходимых препаратов. Первые лекарства выдаются на месяц лечения. Затем выдача медикаментов проводится при каждом осмотре врача раз в месяц в течение года.
За последние несколько лет такую помощь получили более 1,5 тысячи жителей региона, что, по оценке региональных властей, уже помогло сохранить и продлить более сотни жизней. В 2019 году участниками программы стали 386 жителей Омской области. Самому молодому пациенту после инфаркта миокарда 38 лет, самому старшему – 87. До конца года в программу планируется включить еще 150 человек.