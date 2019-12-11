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Беды альянса. Как НАТО разрушается изнутри
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РИА Новости

Беды альянса. Как НАТО разрушается изнутри

08:00 11.12.2019
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© AP Photo / Francisco SecoДемонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне
Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. "Непревзойденная мощь", "высочайшая" боеготовность и успешное противостояние "русской угрозе" — несмотря на громкие заявления руководства НАТО, в альянсе назрело немало серьезных проблем. Причем это касается не только уклоняющихся от членских взносов стран, которым Дональд Трамп уже пригрозил санкциями, но и технического оснащения самих армий. Союзникам уже давно не хватает качественной боеспособной техники. О военном потенциале Североатлантического блока и его перспективах — в материале РИА Новости.

Из крайности в крайность

Головной болью военного командования большинства стран — участниц НАТО остается слишком сложная и "сырая" бронетехника, не способная эффективно проявить себя в реальных боевых действиях. На сегодня крупнейшими в Европе сухопутными войсками располагает Франция. У нее на вооружении — порядка четырехсот основных боевых танков AMX-56 "Леклерк". Надо сказать, это одна из самых технологичных машин в мире — танк буквально напичкан электроникой и цифровыми системами управления.
На первый взгляд, французам можно позавидовать, но у продвинутой "начинки" есть и обратная сторона медали. Из-за обилия бортовой электроники "Леклерки" слишком сложны в эксплуатации и капризны. Например, могут нормально работать только в определенном диапазоне температур — в противном случае бортовой компьютер отказывается функционировать и регулярно сбоит.
© AFP 2019 / Bertrand GuayФранцузские танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже
Французский танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже
© AFP 2019 / Bertrand Guay
Французские танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже
"Леклерки" практически не участвовали в реальных боевых действиях, а с многочисленных учений они частенько уезжают на буксире. Кроме того, стоимость изготовления и обслуживания танка — фантастическая: до девяти миллионов долларов. По этой и другим причинам производство свернуто, хотя на этапе разработки планировалось выпустить не менее полутора тысяч машин.
Другой бич сухопутных войск НАТО — морально и физически устаревшая бронетехника. Многие члены альянса до сих пор пользуются советским наследием, причем по большому счету не прошедшим какой-либо серьезной модернизации. Это хорошо заметно на примере Вооруженных сил Польши, располагающих тысячей танков.
Казалось бы, серьезная сила. Однако подавляющее большинство бронемашин — доставшиеся от СССР или собранные в Польше по лицензии Т-72. Из всего парка в относительной готовности к бою поддерживаются всего около 170 единиц — три батальона. Остальные либо неисправны, либо отправлены на долгосрочное хранение.
Польский танк PT-91 в Варшаве
5 февраля 2018, 08:00
Броня Советов. Русское оружие, от которого не может отказаться НАТО
Впрочем, поляки, громче других кричащие о мифической "русской угрозе", пытаются выправить сложившуюся ситуацию: в июле 2019-го они заключили контракт на модернизацию "семьдесят вторых". Правда, это будет условное, но, опять же, дорогое усовершенствование — танки оснастят новыми прицелами, приборами наблюдения и средствами связи. Потратить на все планируется более 450 миллионов долларов.
У некоторых других членов альянса дела обстоят еще плачевнее. Так, например, румынские танкисты до сих пор катаются на старых советских Т-55 и TR-85 "Бизон" (местная модификация "пятьдесят пятых"). А многие армии стран НАТО вообще не обладают тяжелой бронетехникой. Поэтому, как бы ни хотелось командованию блока иметь в Европе крепкий танковый кулак, в ближайшее время сжать его вряд ли удастся.
© AP Photo / Alik KepliczПольские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше

Угроза с воздуха

Довольно неоднозначно выглядит ситуация и с воздушной военной составляющей. Одним из самых мощных и укомплектованных воздушных флотов альянса считается люфтваффе. Но даже высшее военное командование Германии оценивает состояние своих ВВС как неудовлетворительное. В частности, глава штаба ВВС ФРГ Инго Герхартц в прошлом году сообщил, что многие самолеты не могут взлететь из-за отсутствия запасных частей и своевременного обслуживания, а большинство истребителей не отвечают требованиям времени.
Напомним, что в составе ВВС Германии числятся порядка сотни истребителей-бомбардировщиков Eurofighter Typhoon. Это более-менее современный самолет, разработанный в 1980-е. Но исправных и способных подняться в воздух машин — менее половины. На немецких "Тайфунах" уже устарели радиолокационное и навигационное оборудование, системы связи и вооружение.
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
17 сентября, 08:00
Мертвый груз. Потянет ли Польша американские истребители F-35
С истребителями "Торнадо" (продукт 1970-х) дела обстоят еще хуже — из сотни стоящих на вооружении летать могут считанные единицы. А немецкие СМИ прямо называют эти самолеты "музейными экспонатами". Кроме того, люфтваффе критически не хватает обученных пилотов — большинство кадровых летчиков не выполняют нормативы по налету.
Тем не менее немцы ищут замену старым истребителям. Американцы тут, как всегда, подсуетились и попытались навязать Берлину свои F-35. Но там от предложения вежливо отказались, объяснив это планами по совместной с французами разработке собственного истребителя нового поколения. Получится у них это или нет — пока вопрос.
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Что касается систем противовоздушной обороны, то почти все страны НАТО защищают свое небо старыми зенитными ракетными комплексами. Причем от некогда мощной системы ПВО Западной Европы сегодня практически ничего не осталось. После окончания холодной войны и распада СССР вооружение массово сокращали и списывали ради экономии средств.
Можно сказать, что в последние годы за небо Европы отвечает оружие американского производства. Зенитные ракетные комплексы Patriot стоят на вооружении в Нидерландах, Греции, Испании и Германии. Но, как показали недавние события в Саудовской Аравии, Patriot оказались не столь эффективными, как о них заявляет производитель. Напомним, в сентябре несколько саудовских нефтегазовых предприятий подверглись атаке с воздуха. При этом система ПВО, представленная в основном американскими комплексами, не смогла перехватить ни одного беспилотника или крылатой ракеты.
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot

Морские дела

Проблем у европейских участников НАТО хватает и на море. Когда-то самый могущественный после американского военный флот Великобритании значительно поредел. Так, в 1990-м в составе королевских ВМС числились 138 кораблей и 33 подводные лодки. Сейчас у англичан остался десяток субмарин и порядка 60 надводных кораблей разных классов.
Старые корабли списываются, а темпы строительства и качество новых оставляют желать лучшего. В 2017-м в состав ВМС Великобритании был включен крупнейший за всю историю страны авианосец Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн. Сейчас он проходит испытания, а к полномасштабной службе приступит в 2021-м. Корабль может нести на борту до 40 истребителей. Англичане очень гордятся свои гигантом и называют его не иначе как инструмент "жесткой силы" против "российских провокаций".
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Однако на всем протяжении недолгой службы авианосец преследуют течи. Уже через две недели после включения в состав ВМС Queen Elizabeth стоимостью более трех миллиардов фунтов отправили на внеплановый ремонт. Течь тогда вроде бы устранили. Но в июле 2019-го "Элизабет" снова потекла — на испытаниях вода затопила один из отсеков и корабль опять пришлось отогнать к "стенке".
Заметно подтормаживается и плановое переоснащение подводного флота Великобритании — в пусковых установках баллистических ракет новейших атомоходов Vanguard обнаружили серьезный сварочный дефект. Ожидается, что эти лодки заменят устаревшие субмарины Dreadnought. Напомним, сейчас в распоряжении королевских ВМС четыре "стратега" типа Vanguard, три многоцелевых субмарины класса Trafalgar и примерно столько же более современных подлодок Astute.
Авианосец HMS Queen Elizabeth
14 июля, 08:00
Поломка за поломкой. Самая проблемная боевая техника НАТО
У немецких адмиралов тоже есть вопросы к кораблестроителям. Так, собранные в Киле новейшие фрегаты F125 получились откровенно бракованными. Их разработали на смену устаревающим фрегатам проекта F122 Bremen, торжественно спустили головной корабль Baden-Württemberg на воду… и вскоре вернули заводу на переделку. Такое решение принято впервые за всю историю ВМС Германии.
По данным немецких СМИ, Baden-Württemberg получился слишком тяжелым и плохо сбалансированным, из-за чего держался на воде с постоянным креном. Кроме того, в ходе приемки военные выявили многочисленные глюки в программном обеспечении и сбои радиоэлектронного оборудования. Проблемы с головным кораблем сдвинули вправо сроки сдачи всех остальных.
Главной опорой НАТО на земле, воде и в воздухе сегодня остаются США с их боеспособной воюющей армией и многомиллиардным военным бюджетом. Однако, судя по последним заявлениям американского руководства, тянуть эту лямку Вашингтону с каждым годом становится все труднее.
© Sgt. Timothy MasseyАмериканские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
© Sgt. Timothy Massey
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
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НАТОРоссияБезопасностьВ мире
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