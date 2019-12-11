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2019-12-11T05:06+0300
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Оззи Осборн предложил награду за возврат гитары покойного друга
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РИА Новости

Оззи Осборн предложил награду за возврат гитары покойного друга

05:06 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Музыкант Оззи Осборн предложил большое вознаграждение за возврат украденной гитары его покойного друга Рэнди Роадса, сообщает NME.
Лидер группы Black Sabbath готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто вернет гитару Роадса. Ее и другие вещи исполнителя, погибшего в 1982 в авиакатастрофе в возрасте 25 лет, украли из музыкальной школы Musonia в Северном Голливуде на День Благодарения.
Осборн поделился в сети фотографией украденного инструмента (первой гитары Роадса – 963 Harmony Rocket) и написал: "Школой Musoniа, которой заведовала мать Рэнди, Делорес, после его смерти 37 лет назад стала чем-то вроде места поклонения для фанатов со всего мира".
В понедельник, 9 декабря, многие похищенные вещи были обнаружены в одном из мусорных баков в Северном Голливуде, но о судьбе гитары пока нет никакой информации.
"Моя сердце разбито, поскольку у семьи отняли бесценные вещи, напоминавшие о Рэнди и Делорес, поэтому я решил лично предложить 25 тысяч долларов за любую информацию об их местонахождении", - пояснил Осборн.
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
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