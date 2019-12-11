"Джуманджи" зовет, а Куриленко гоняет на байке. Лучшее кино недели

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В "Джуманджи" снова бьют в барабаны и зовут играть в компании Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан и Джека Блэка. Ольга Куриленко предстает в обличье женщины-Бонда в "Курьере". "Полицейский с Рублевки" вновь спасает Новый год, правда, уже без Александра Петрова. А Кристоф Оноре снял Кьяру Мастроянни в "Одной волшебной ночи", чтобы разобраться в тонкостях супружеской жизни. О самых интересных новинках кино — в материале РИА Новости.

По пустыням и горам "Джуманджи"

Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк опять отправляются в путешествие по компьютерной игре "Джуманджи". Вторая часть получила уточнение "Новый уровень" и по зрелищности не уступает первой.

Четверо друзей, попав в игру, меняют свой облик. В первой серии забитый школьник превращается в мощного качка Дуэйна Джонсона, гламурная блондинка — в упитанного бородатого Джека Блэка, девочка-зубрила — в спортивную красотку, а капитан школьной команды по футболу — в тормозного и нерослого парня.

В финале картины 2017 года друзья сломали "Джуманджи". Но сейчас им приходится вернуться в игру, чтобы спасти одного из приятелей. Правила опять изменились, и все идет наперекосяк.

© WDSSPR Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень"

"Как и следует из названия фильма, игра вышла на новый уровень, причем во всех смыслах данного слова, — приводят прокатчики слова Дуэйна Джонсона. — По накалу страстей и динамике экшен-сцен наш фильм — это настоящий шаг вперед!"

К актерскому составу присоединились Дэнни Де Вито, Дэнни Гловер, Аквафина и другие.

© WDSSPR Сцена из фильма "Джуманджи: новый уровень" 1 из 5 Сцена из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR © WDSSPR Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" 2 из 5 Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR © WDSSPR Карен Гиллан в фильме "Джуманджи: новый уровень" 3 из 5 Карен Гиллан в фильме "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR © WDSSPR Герои фильма "Джуманджи: новый уровень" 4 из 5 Герои фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR © WDSSPR Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" 5 из 5 Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR 1 из 5 Сцена из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR 2 из 5 Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR 3 из 5 Карен Гиллан в фильме "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR 4 из 5 Герои фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR 5 из 5 Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень" © WDSSPR

Герои побывают в неизведанных и таинственных уголках виртуальной вселенной: пройдутся по песчаным дюнам и каньонам, заберутся на заснеженные вершины.

Сиквел хотели сделать еще более захватывающим, чем первая часть. И это удалось: недостатка в живописных пейзажах и экшен-сценах точно нет.

Спасти Новый год на Рублевке

После успеха первой части (а она собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей — рекорд для комедии в России) мы теперь в конце каждого года будем следить за приключениями стражей порядка одного из самых дорогих мест в мире. "Полицейский с Рублевки" возвращается на экраны.

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" 1 из 3 Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Сцена из фильма "Полицейский с Рублевки" 2 из 3 Сцена из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" 3 из 3 Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 1 из 3 Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 2 из 3 Сцена из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип" 3 из 3 Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки" © Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Новый год настает. Сотрудники отдела полиции поселка Барвиха уже нарезали салаты и замариновали шашлык на все отделение друзей и коллег. Но тут поступает звоночек. Ограбление со взломом на ювелирном заводе. Дабы обеспечить спокойствие и праздничное настроение на вверенной территории, надо вернуть украденные драгоценности стоимостью в миллионы долларов. Стол накрыт, праздник ждет, посмотрим, улучшатся ли показатели раскрываемся до боя курантов.

На этот раз решили обойтись без Александра Петрова (или, может быть, наоборот). Режиссер и сценарист Илья Куликов будет веселить страну с помощью Сергея Бурунова, Александры Бортич, Рины Гришиной и Романа Попова.

Куриленко — женщина-Бонд

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Курьер"

Тема Джеймса Бонда не оставляет Ольгу Куриленко: на этот раз она перевоплотилась в неистребимого агента в боевике "Курьер".

Сначала кажется, что героиня Ольги — обычный посыльный в Лондоне. Правда, на супермодном мотоцикле, владеющая всеми видами единоборств и с арсеналом оружия. Вскоре выясняется, что она с легкостью ускользает от уличных камер наблюдения, а ее имени нет ни в одной базе данных (и даже в фильме осталось загадкой, как зовут персонажа). Ее миссия — нейтрализация главы криминального мира Нью-Йорка (Иезекиил Мэннингс в исполнении Гэри Олдмана), которого ради его же безопасности спрятали где-то в Лондоне.

Курьер когда-то служила в армии, но, кроме этого, о ней практически ничего не известно. При создании персонажа режиссер Закари Адлер вдохновлялся героиней Шарлиз Терон во "Взрывной блондинке" и Черной Вдовой из франшизы "Мстители". А Куриленко, чтобы перевоплотиться в супергероиню и круто смотреться в обтягивающих кожаных штанах, пришлось потренироваться.

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Ольга Куриленко в фильме "Курьер" 1 из 3 Ольга Куриленко в фильме "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Курьер" 2 из 3 Кадр из фильма "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Сцена из фильма "Курьер" 3 из 3 Сцена из фильма "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 3 Ольга Куриленко в фильме "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 3 Кадр из фильма "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 3 из 3 Сцена из фильма "Курьер" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

"Она сильная и уравновешенная. Я придумала для нее небольшую легенду, которой хватило, чтобы оставаться в образе и не выпадать из истории, — цитируют прокатчики Куриленко. — Моя подготовка состояла в основном из боевых тренировок. Я начала изучать боевую хореографию и репетировать с каскадерами за несколько недель до начала съемок. Обучаться трюкам мне очень понравилось".

Ее антагонист — владелец сети отелей. "Самое интересное в Иезекииле Мэннингсе — его упорство и энергетика, — рассказывает Олдман. — Он использует лазейки в законе, чтобы получить преимущество. Это старо как мир. При этом Мэннингс не гнушается переступить черту закона".

Благодаря противостоянию двух звезд фильм напоминает автогонку или аттракцион, от которого невозможно оторваться.

Легкость французского бытия

© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" Кадр из фильма "Одной волшебной ночью" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"

Французскую версию "Сцен из супружеской жизни" снял Кристоф Оноре, а главной звездой в его ироничной картине "Одной волшебной ночью" стала Кьяра Мастроянни. За эту роль она получила особый приз Каннского кинофестиваля.

Замужняя сорокалетняя парижанка Мария наслаждается свободой и мужским вниманием. После ссоры с супругом Ришаром она решила переночевать в отеле, окна которого выходят на ее квартиру.

© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" Кадр из фильма "Одной волшебной ночью" 1 из 2 Кадр из фильма "Одной волшебной ночью" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" Сцена из фильма "Одной волшебной ночью" 2 из 2 Сцена из фильма "Одной волшебной ночью" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" 1 из 2 Кадр из фильма "Одной волшебной ночью" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд" 2 из 2 Сцена из фильма "Одной волшебной ночью" © Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"

Мария смотрит в окно, наблюдает за мужем, и одна за другой возникают перед глазами картинки из прошлой жизни. Калейдоскопом проходят лица любовников, помолодевший на 20 лет супруг вспоминает обиды и ошибки, накопившиеся за эти годы. Для полноты ощущений к этой компании добавляются родственники и даже аллегорический здравый смысл в образе французского шансонье.