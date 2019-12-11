"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Героем восьмого выпуска стала Анна Ревякина, поэтесса, член Союзов писателей России, ДНР и Крыма, кандидат экономических наук, доцент кафедры ДонНУ, заместитель декана экономического факультета. В интервью она расскажет о том, как изменились ее стихи после 2014 года, почему украинская политика не давала Донбассу производить культурные тренды, о Донецке с точки зрения геопоэтики и преждевременном взрослении "детей войны". Почему же поэтесса сделала свой выбор в сторону Донбасса — смотрите в новом выпуске.
"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
14:00 11.12.2019 (обновлено: 14:09 11.12.2019)
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