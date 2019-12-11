РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Украинская ССР. Шахта коммунистического труда имени Абакумова ордена Ленина комбината Донецкуголь
Люди Донбасса
2019-12-11T14:09+0300
https://ria.ru/20191211/1562168064.html
"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/85/1562168503_70:0:2529:1383_1036x0_80_0_0_8b80df78b6dbb0823cd063d133a455e3.png
РИА Новости

"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе

14:00 11.12.2019 (обновлено: 14:09 11.12.2019)
8482
"Люди Донбасса" — новый проект Кирилла Вышинского о тех, кто уже пять лет живет в условиях гражданской войны на Украине. Героем восьмого выпуска стала Анна Ревякина, поэтесса, член Союзов писателей России, ДНР и Крыма, кандидат экономических наук, доцент кафедры ДонНУ, заместитель декана экономического факультета. В интервью она расскажет о том, как изменились ее стихи после 2014 года, почему украинская политика не давала Донбассу производить культурные тренды, о Донецке с точки зрения геопоэтики и преждевременном взрослении "детей войны". Почему же поэтесса сделала свой выбор в сторону Донбасса — смотрите в новом выпуске.
89101113
Обсудить 0
Люди ДонбассаСитуация в ДНР и ЛНРКирилл ВышинскийДонбасс
Рекомендуем
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Белорусский певец Тима Белорусских
ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Участники акции протеста возле здания администрации президента Украины в Киеве
Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Лента новостейМолния