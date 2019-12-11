Санта-Клаусы на лыжах: благотворительное мероприятие в США

Столько Санта-Клаусов сразу на горнолыжных склонах не встретишь ни в какой другой день.
Столько Санта-Клаусов сразу на горнолыжных склонах не встретишь ни в какой другой день.
Это возможно только в декабре, когда на курорте Sunday River в Ньюри проводят ежегодное благотворительное мероприятие.
Это возможно только в декабре, когда на курорте Sunday River в Ньюри проводят ежегодное благотворительное мероприятие.
Чтобы получить билет на подъемник, нужно надеть костюм Санты и внести небольшое пожертвование.
Чтобы получить билет на подъемник, нужно надеть костюм Санты и внести небольшое пожертвование.
Сборы от участия идут на подарки детям.
Санта-лыжники спускаются с горы на курорте Sunday River.
Санта-Клаусы на подъемнике.
Лыжники в костюмах Санта-Клаусов на благотворительном мероприятии в Ньюри.
Лыжники в костюмах Санта-Клаусов на благотворительном мероприятии в Ньюри.
Массовый лыжный заезд Санта-Клаусов на курорте Sunday River.