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Санта-Клаусы на лыжах: благотворительное мероприятие в США
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РИА Новости

Санта-Клаусы на лыжах: благотворительное мероприятие в США

11:28 11.12.2019
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Каждый год в декабре сотни Санта-Клаусов встают на лыжи и сноуборды на горных склонах в американском штате Мэн. Кадры яркого мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Столько Санта-Клаусов сразу на горнолыжных склонах не встретишь ни в какой другой день.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
1 из 8

Столько Санта-Клаусов сразу на горнолыжных склонах не встретишь ни в какой другой день.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Это возможно только в декабре, когда на курорте Sunday River в Ньюри проводят ежегодное благотворительное мероприятие.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
2 из 8

Это возможно только в декабре, когда на курорте Sunday River в Ньюри проводят ежегодное благотворительное мероприятие.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Чтобы получить билет на подъемник, нужно надеть костюм Санты и внести небольшое пожертвование.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
3 из 8

Чтобы получить билет на подъемник, нужно надеть костюм Санты и внести небольшое пожертвование.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Сборы от участия идут на подарки детям.

Лыжник одетый как Санта Клаус участвует в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
4 из 8

Сборы от участия идут на подарки детям.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Санта-лыжники спускаются с горы на курорте Sunday River.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
5 из 8

Санта-лыжники спускаются с горы на курорте Sunday River.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Санта-Клаусы на подъемнике.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
6 из 8

Санта-Клаусы на подъемнике.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Лыжники в костюмах Санта-Клаусов на благотворительном мероприятии в Ньюри.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
7 из 8

Лыжники в костюмах Санта-Клаусов на благотворительном мероприятии в Ньюри.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Массовый лыжный заезд Санта-Клаусов на курорте Sunday River.

Лыжники одетые как Санта Клаус участвуют в ежегодном благотворительном мероприятии на горнолыжном курорте Sunday River в Ньюри, штат Мэн
8 из 8

Массовый лыжный заезд Санта-Клаусов на курорте Sunday River.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
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Новый год—2020Санта-КлаусФото
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