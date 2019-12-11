Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне

Первая чеченская кампания 1994-1996 годов – внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками (силами) и вооруженными формированиями Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение законодательства Российской Федерации.

События, которые привели к вооруженному конфликту, начали развиваться с осени 1991 года, когда руководство Чечни в условиях начавшегося распада СССР заявило о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и СССР. В течение последующих трех лет там распускались органы советской власти, отменялось действие законов РФ и параллельно началось формирование вооруженных сил Чечни во главе с верховным главнокомандующим, президентом республики, генералом советской армии Джохаром Дудаевым

Во избежание кровопролития части федеральных войск были выведены за пределы ЧР. При этом значительная часть вооружения, боеприпасов и запасов материальных средств со складов оказалась в руках незаконных вооруженных формирований (НВФ). Ими сооружались рубежи обороны в Грозном, а также базы для ведения диверсионной войны в горных районах.

Режим Дудаева располагал, по расчетам министерства обороны РФ, 11-12 тысячами человек (по данным МВД, до 15 тысяч) регулярных войск и 30-40 тысячами человек вооруженного ополчения, из них пять тысяч составляли наемники из Афганистана, Ирана, Иордании, республик Северного Кавказа и др.

9 декабря 1994 года президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ № 2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". В тот же день правительством РФ было принято Постановление № 1360, предусматривавшее разоружение этих формирований силовыми методами.

Объединенная группировка федеральных сил насчитывала к началу операции свыше 16,5 тысячи человек. Поскольку большинство мотострелковых частей и соединений имело сокращенный состав, на базе их создавались сводные отряды. Единого органа управления, общей системы тылового и технического обеспечения войск Объединенная группировка не имела. Командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) в Чеченской республике был назначен генерал-лейтенант Анатолий Квашнин

11 декабря 1994 года началось выдвижение войск в направлении чеченской столицы – города Грозного. 31 декабря 1994 года войска по приказу министра обороны РФ начали штурм Грозного.

В город вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские бронеколонны были остановлены и блокированы чеченцами в разных районах города, боевые подразделения федеральных сил, вошедшие в Грозный, понесли большие потери.

После этого российские войска сменили тактику – вместо массового применения бронетехники стали применять маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои.

К началу февраля численность Объединенной группировки войск была повышена до 70 тысяч человек. Новым командующим ОГВ стал генерал-полковник Анатолий Куликов.

3 февраля 1995 года была образована группировка "Юг" и началось осуществление плана по блокаде Грозного с южной стороны.

13 февраля в станице Слепцовской (Ингушетия) прошли переговоры между командующим ОГВ Анатолием Куликовым и начальником генерального штаба вооруженных сил ЧРИ Асланом Масхадовым о заключении временного перемирия – стороны обменялись списками военнопленных, также обеим сторонам предоставлялась возможность вывезти погибших и раненых с улиц города. Перемирие нарушалось обеими сторонами.

В конце февраля в городе (особенно, в его южной части) продолжались уличные бои, но чеченские отряды, лишенные поддержки, постепенно отступали из города.

6 марта 1995 года отряд боевиков чеченского полевого командира Шамиля Басаева отступил из Черноречья – последнего района Грозного, контролировавшегося сепаратистами, и город окончательно перешел под контроль российских войск

После взятия Грозного войска приступили к уничтожению незаконных вооруженных формирований в других населенных пунктах и в горных районах Чечни.

12-23 марта войска ОГВ провели успешную операцию по ликвидации аргунской группировки противника и взятию города Аргун. 22-31 марта ликвидирована гудермесская группировка, 31 марта после тяжелых боев занят Шали.

Потерпев ряд крупных поражений, боевики стали менять организацию и тактику действий своих отрядов, НВФ объединялись в малочисленные, высокоманевренные подразделения и группы, ориентированные на проведение диверсий, налетов, засад.

С 28 апреля по 12 мая 1995 года, согласно указу президента РФ, осуществлялся мораторий на применение вооруженной силы в Чечне.

В июне 1995 года командующим ОГВ был назначен генерал-лейтенант Анатолий Романов.

3 июня после тяжелых боев федеральные силы вошли в Ведено, 12 июня были взяты райцентры Шатой и Ножай-Юрт. К середине июня 1995 года под контролем федеральных сил оказалось 85% территории ЧР.

Незаконные вооруженные формирования осуществляли передислокацию части сил из горных районов к местам расположения российских войск, формировали новые группы боевиков, обстреливали блокпосты и позиции федеральных сил, организовали небывалые по масштабам террористические акты в Буденновске (июнь 1995 года), Кизляре и Первомайском (январь 1996 года).

6 октября 1995 года командующий ОГВ Анатолий Романов был тяжело ранен в тоннеле у площади Минутка в Грозном в результате четко спланированного террористического акта ‒ подрыва радиоуправляемого фугаса.

21 апреля 1996 года российские спецслужбы ликвидировали президента ЧРИ Джохара Дудаева.

6 августа 1996 года федеральные войска после тяжелых оборонительных боев, понеся большие потери, оставили Грозный. НВФ вступили также в Аргун, Гудермес и Шали.

31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, положившие конец первой чеченской кампании. Подписи под Хасавюртовским миром поставили секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь и начальник штаба вооруженных формирований сепаратистов Аслан Масхадов

Решение о статусе ЧР откладывалось до 2001 года.

После заключения соглашения федеральные войска в предельно сжатые сроки с 21 сентября по 31 декабря 1996 года были выведены с территории Чечни.

Согласно статистическому исследованию "Россия и СССР в войнах XX века" под общей редакцией Г.В. Кривошеева (2001), Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, принимавшие участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, потеряли убитыми и умершими 5042 человек, пропавшими без вести и попавшими в плен – 510 человек. Санитарные потери составили 51 387 человек, в том числе: ранено, контужено, травмировано 16 098 человек.

Безвозвратные потери личного состава незаконных вооруженных формирований Чечни оцениваются в 2500-2700 человек.

Согласно экспертным оценкам силовых ведомств и правозащитных организаций, общее число жертв среди гражданского населения составило 30-35 тысяч человек , включая погибших в Буденновске, Кизляре, Первомайске, Ингушетии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников