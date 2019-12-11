Оптимальный размер. Мебель для жизни в мегаполисе

За четыре года работы компания Olissys стала одним из лидеров по производству мебели-трансформеров в России. Практичные решения для небольших квартир становятся наиболее удобным вариантом меблировки жилья.

Почти как в любимой советской комедии "легким движением руки" вы опускаете переднюю панель "стенки" – и небольшой модуль с диваном превращается в спальню. Мебель, которая совмещает разные функции и быстро трансформируется, сегодня становится оптимальным решением для жизни в большом городе. За панелями, которые открываются одним нажатием, скрывается удобный шкаф, а комод быстро превращается в стол. Кажется, что за четверть часа такая комната может полностью поменять свое функциональное назначение.

"Из-за высокой стоимости жилья наши квартиры "сжимаются", особенно это касается Москвы – рассказывает директор по развитию бизнеса компании Olissys Игорь Криворотов.

"Сейчас появились квартиры по 15,17 или 22 метра, – продолжает Игорь. – Наша мебель как раз подходит под такое жилье. Мы разработали комплексное решение, в которое входит кухня, диван и кровать, раскладной стол, гардеробная, ванная комната. Например, благодаря системе складывания кровати экономится порядка 11 метров пространства. Получается днем гостиная – ночью спальня".

В 2015 году директору Olissys Данилу Титлинову – на тот момент он владел другим бизнесом – понадобилось обставить сеть апартаментов в центре Москвы: в небольшом пространстве нужно было организовать и спальню, и гостиную. Но кровать при этом не должна была занимать все пространство.

Проведя небольшое исследование, Данил понял, что готовых решений, которые его бы устроили, на рынке нет. Так и возникла идея запустить свое производство мебели-трансформеров.

"Мы сразу понимали, что наши модули не должны выглядеть чопорно или напоминать огромный советский шкаф. Важно было очень точно определить глубину такого модуля. Мы сделали почти 33 см, исходя из толщины матраса, рамы кровати и фасадов. Когда собрали и посмотрели, оказалось, что этого достаточно и для дополнительных модулей для хранения по бокам", – отмечает Игорь Криворотов.

Еще одной проблемой стала надежность конструкции и удобный плавно работающий механизм. После поисков и экспериментов решили использовать так называемые газовые пружины, которые ставят, например, на двери автомобильных багажников. Первой выпущенной моделью нового производства стала шкаф-кровать, которая по сей день продается лучше всего.

"Наши дизайнеры прекрасно разбираются в своем деле. После того, как сделана визуализация, материалы передают конструкторам. Дальше все перекраивается десятки раз, потому что есть конструктивные, технологические и производственные особенности. Например, диван, на котором мы сидим сейчас, переделывали раз сто, прежде чем был найден идеальный вариант. Здесь ведь важно все: и степень упругости подушек, глубина и высота сидения. И, конечно, обивочная ткань", – рассказывает Криворотов.

Основная часть используемых на фирме материалов – европейского производства, также как, кстати, и оборудование. Ламинированная ДСП, фурнитура и шурупы – австрийские и испанские, ткани – турецкие. А вот рамы для кроватей варят на одном российском бывшем оборонном заводе. На другом – делают каркасы для гардеробных систем.

В собственных цехах фирмы в Подмосковье основная работа идет на автоматизированных системах. Качеств тоже контролирует автомат, при чем собственной разработки: специальное устройство сопоставляет фото реального объекта с образцом. Всего в компании сейчас работает порядка 75 человек.

Летом этого года Olissys взяла кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП в МСП Банке ,который предложил специальные условия – 7,75% годовых. "Мы получили займ в 10 миллионов рублей. Это большая удача, ведь раньше для среднего бизнеса такие программы были недоступны", – отмечает Игорь.

Благодаря кредиту на пополнение оборотных средств компании удалось направить собственные деньги на разработку комплексного решения меблировки квартир. По словам Криворотова, заняться этим направлением в Olyssis хотели давно, но реализовать задуманное удалось только сейчас.

© Фото : предоставлено компанией Olyssis Мебель компании Olissys © Фото : предоставлено компанией Olyssis Мебель компании Olissys

Игорь с удовольствием показывает выставочный образец небольшой квартиры, где есть все: от гардеробной системы в прихожей до универсальной кухни. Корпусная мебель в основном двухцветная, каркас цвета светлого дерева, панели – белые. Это, объясняет Игорь, не только бюджетный вариант, но и наиболее универсальный с точки зрения дизайна. Впрочем, все зависит от желания заказчика: один клиент три раза менял панели на уже установленной мебели.

В планах компании – дальнейшая разработка комплексной меблировки квартир. "Сейчас рынок подошел к тому, что люди хотят после покупки квартиры на следующий день получить ключи и уже въехать, – говорит Игорь Криворотов.