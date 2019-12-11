Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Житель моногорода Нефтекамск и владелец рыбоперерабатывающего цеха Николай Черненко рассказал РИА Новости о том, как его личные кулинарные пристрастия превратились в прибыльный бизнес.

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов. "Я сам большой любитель рыбы, и копченой, и соленой. А в городе у нас тогда вкусной рыбы просто не было", – сетует Николай. – "Многие владельцы магазинов, с которыми я общался, жаловались, что нет хороших поставщиков".

Решение пришло само собой. К тому моменту молодой предприниматель занимался продажей климатического оборудования, а до этого работал в торговых сетях, так что необходимый опыт уже был. Пару месяцев Николай анализировал ситуацию на рынке, в начале 2015 года начал готовиться к открытию цеха, а в апреле производство уже заработало.

© Фото : из личного архива Предприниматель Николай Черненко с женой Еленой © Фото : из личного архива Предприниматель Николай Черненко с женой Еленой

Сейчас для Черненко это семейный бизнес, в котором ему помогает жена Елена. Он активно развивает дело: за почти пять лет работы ему удалось увеличить объемы переработки сырья и продажи в пять раз.

В 2015 году, когда Николай начинал свое дело, небольшой цех, занимавший 80 квадратных метров, перерабатывал около 45 тонн рыбной продукции в год. Сейчас производство занимает около 300 метров, а объем по итогам 2018 года составил уже 250 тонн.

В городе есть еще три аналогичных цеха, но, по словам Николая, его "Мерлион" занимает лидирующие позиции. Николай уверен, что если в местном ресторане вы заказываете сельдь под шубой, то, скорее всего, это блюдо приготовлено из его продукции. К тому же свою рыбу Черненко поставляет в Уфу, Ижевск, Чайковский и небольшие города северо-запада Башкирии. В планах – выход на федеральные торговые сети.

О своем деле предприниматель рассказывает увлеченно, сразу чувствуется: он точно знает толк в рыбе. "Самая вкусная сельдь – атлантическая, мы ее возим из Мурманска и Санкт-Петербурга. Она более жирная, светлая и качественная. Конечно, есть у нас и тихоокеанская, из Владивостока, она тоже неплохая, но более мелкая и не такая жирная", – делится нюансами своей "кухни" Николай Черненко.

Рыбу Черненко закупает свежемороженую. В цеху ее сначала размораживают до определенной температуры, потом моют, укладывают в пластиковые бочки и пересыпают солью.

Предприятие "Мерлион" выпускает самую разную продукцию: есть рыба речная и морская, вяленый лещ, вобла и карась. Солят скумбрию и селедку, другие виды рыбы коптят и делают пресервы.

В зависимости от типа продукта после посола рыбу отправляют или на дальнейшую обработку, или на прилавок. Кстати, у Черненко есть свой небольшой магазин, куда многие жители города приезжают специально за свежей продукцией.

"Солим сырье 3-5 дней – в зависимости от типа рыбы. Например, скумбрия или селедка готова уже через трое суток. А речную рыбу, такую как лещ, карась или вобла, нужно держать до пяти дней. Есть рыба, которую мы продаем как слабосоленую. После посола фасуем ее в пластиковые ведра – и на прилавок. Другие виды отправляем на копчение. У нас здесь есть отдельное помещение, в котором стоят вентиляторы для поддержания особой температуры. В зависимости от вида рыбы коптим ее от 3 до 12 часов. Делаем и вяленую рыбу – после посола она готовится в течение 15-20 дней", – рассказывает предприниматель.

Кстати, в цехах трудятся преимущественно мужчины: работа физически тяжелая, за день приходится перекладывать с одного места на другое примерно по тонне рыбы.

Бизнес у Николая сезонный. Период с осени до весны считается высоким сезоном, в это время на производстве работают до 20 человек. Летом число сотрудников сокращается вдвое. Закупка продукции – тоже сезонный процесс, очень важно вовремя найти качественное сырье по выгодным ценам. "Сезон вылова речной рыбы – этой весна, морской – осень. Как только промысел заканчивается и продукция попадает на склады, цены начинают расти на глазах. Например, рыба, которую в сезон покупаешь по 179 рублей, буквально через месяц уже будет стоить 180, а потом и все 200 рублей за кило. К тому же, если замешкаться, то хорошее сырье разберут. Так что на закупки есть буквально полтора месяца", – делится Николай.

В этом году Черненко начал активно пользоваться кредитами: по словам предпринимателя, это помогает закупить качественное сырье по максимально низкой цене. Весной этого года он взял первый кредит на закупку речной рыбы. "Купили вовремя порядка 20 тонн, обеспечили себя на весь сезон. Я тогда впервые воспользовался кредитом в таком объеме и в итоге был очень доволен", – говорит Николай.

Через несколько месяцев встал вопрос об осенних закупках морской рыбы. "Подал заявку на сумму почти в 4 миллиона рублей. Большой и приятной неожиданностью стало то, что одобрили кредит по сниженной ставке – 7,75% годовых", – говорит Николай. Предприниматель смог воспользоваться специальной акцией МСП Банка по программе Минэкономразвития и Корпорации МСП, которая предлагает льготные условия кредитования для малого и среднего бизнеса.

"Мы закупили 22 тонны прекрасной скумбрии, и я посчитал, что, благодаря кредиту, мы выгадываем около полумиллиона рублей в месяц. Для копчения годится только та рыба, которая вылавливается в сентябре и в определенных зонах, лучше в Атлантике. В октябре ее уже не ловят, а летняя не подходит для копчения".