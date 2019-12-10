РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T23:57+0300
https://ria.ru/20191210/1562235591.html
Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156223/28/1562232805_0:273:3097:2015_1036x0_80_0_0_b86fb855d064e883273fa330a4bafa6d.jpg
РИА Новости

Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек

23:57 10.12.2019
253
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Россия, в отличие от США, выдаёт визы американским гражданам без задержек, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, наши граждане вынуждены ждать собеседования. Если они хотят в Москве собеседование перед получением визы пройти, - 300 дней. Во Владивостоке, по-моему, 40, в Екатеринбурге тоже более 30 только для того, чтобы пройти собеседование. Наши американские коллеги объясняют это тем, что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали. Это, наверное, право каждой страны определять структуру своего дипломатического представительства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Президент США Дональд Трамп выступает на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
6 декабря, 08:31Сказано в эфире
Разберется ли Трамп с невыдачей виз делегации России? Мнение экспертаПрезидент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН. Получится ли это сделать, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.
"У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло. Все визы выдаются точно так же, в те же сроки, что и до этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях. Считаем принципиально важным поддерживать именно такой подход, учитывая значение контактов между людьми, спортивных, культурных, межпарламентских, любых других. Чем больше американцы и россияне будут друг к другу ездить, чем легче будут такие поездки, тем лучше для упрочения наших отношений, нашего партнерства, у которого, как я уже сказал, колоссальные перспективы", - подчеркнул он.
В свою очередь, Помпео отметил, что не хотел бы вдаваться в цифры по визам, но важно, чтобы обе страны действовали в соответствии с Венской конвенцией, и обе страны намерены работать в этом направлении.
"Мы говорили об этом сегодня... Мы работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что какие бы у нас проблемы ни были, мы сможем их решить", - отметил он.
Флаг США на здании посольства
4 декабря, 10:21Сказано в эфире
"Уже не могут остановиться". Эксперт о продолжении США "визовой войны"Американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства России и главе департамента МИД. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Солонников рассказал, чего, по его мнению, хотят добиться в Вашингтоне.
421174
Обсудить 1
Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, в каком случае Помпео может приехать в Россию
Юрий Луценко
Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
США
Эксперт: политическая ситуация в США мешает обсуждению отношений с РФ
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. 14 мая 2019
Лавров пригласил Помпео посетить Россию с визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Помпео
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров: действия конгресса США не остановят "Северный поток – 2"
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает режим контроля над вооружениями, включающим Китая
Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния