Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек

"У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло. Все визы выдаются точно так же, в те же сроки, что и до этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях. Считаем принципиально важным поддерживать именно такой подход, учитывая значение контактов между людьми, спортивных, культурных, межпарламентских, любых других. Чем больше американцы и россияне будут друг к другу ездить, чем легче будут такие поездки, тем лучше для упрочения наших отношений, нашего партнерства, у которого, как я уже сказал, колоссальные перспективы", - подчеркнул он.