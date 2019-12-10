РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T23:53+0300
https://ria.ru/20191210/1562235566.html
Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях
https://cdn24.img.ria.ru/images/152522/65/1525226506_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ba021ecd645507445c8be5e57cbc878a.jpg
РИА Новости

Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях

23:53 10.12.2019
195
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота зашел в индийский порт Мармагао для последующего участия в морском военном учении "Индра-2019", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" совершил заход в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019", - сказал он.
Морская часть учений будет проходить с 10 по 19 декабря и будет включать в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдет в индийском порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Отряд кораблей Балтфлота впервые участвует в морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2019".
Фрегат ВМС Ирана
3 декабря, 17:13
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
800000
Обсудить 0
Балтийский флот ВМФ РоссииРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН оценил итоги парижской встречи в "нормандском" формате
Юрий Луценко
Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В ОБСЕ оценили результаты саммита "нормандской четверки"
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Раде назвали результат "нормандского саммита" ничьей в пользу Путина
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене
Кадр из фильма Джокер
Режиссер "Джокера" рассказал, обсудил ли он сиквел с Хоакином Фениксом
Экоактивистка Грета Тунберг
Болсонару назвал Грету Тунберг "соплячкой"
Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с минскими соглашениями
Автомобиль скорой помощи в США
В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке
Полицейские в США
Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния