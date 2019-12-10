Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях

Морская часть учений будет проходить с 10 по 19 декабря и будет включать в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдет в индийском порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.