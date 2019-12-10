Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота зашел в индийский порт Мармагао для последующего участия в морском военном учении "Индра-2019", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" совершил заход в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019", - сказал он.
Морская часть учений будет проходить с 10 по 19 декабря и будет включать в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдет в индийском порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Отряд кораблей Балтфлота впервые участвует в морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2019".