Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране.
Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.
"Сегодня, в Международный день прав человека, мои мысли с Фарибой Адельхах и Роланом Маршалем, нашими соотечественниками, задержанными в Иране, и их семьями. Их заключение недопустимо. Они должны быть незамедлительно освобождены", — написал Макрон в Twitter.
En cette Journée internationale des droits de l’Homme, je pense à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, nos compatriotes détenus en Iran, et à leurs familles. Leur emprisonnement est intolérable. Ils doivent être libérés sans délai. Je l’ai dit au Président Rohani, je le répète ici.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 декабря 2019 г.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.