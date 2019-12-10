Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов

"Сегодня, в Международный день прав человека, мои мысли с Фарибой Адельхах и Роланом Маршалем, нашими соотечественниками, задержанными в Иране, и их семьями. Их заключение недопустимо. Они должны быть незамедлительно освобождены", — написал Макрон в Twitter.