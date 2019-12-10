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Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
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РИА Новости

Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов

23:46 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал немедленно освободить двух французских исследователей, задержанных в Иране.
Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.

"Сегодня, в Международный день прав человека, мои мысли с Фарибой Адельхах и Роланом Маршалем, нашими соотечественниками, задержанными в Иране, и их семьями. Их заключение недопустимо. Они должны быть незамедлительно освобождены", — написал Макрон в Twitter.

Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
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